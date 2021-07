Anna van de Breggen was woensdag na haar tijdrit bij de Olympische Spelen verbaasd dat ze nog brons pakte. De regerend wereldkampioene merkte al snel dat ze geen topdag had in Japan.

"Toen ik over de finish kwam, dacht ik: het was niks. Zo voelde het in ieder geval", aldus de 31-jarige Van der Breggen. "Toen iemand me vertelde dat ik nog brons had, was dat toch nog wel lekker."

De 31-jarige Nederlandse begon als een van de topfavorieten, zeker na haar overtuigende tijdritzeges in de Giro Rosa van eerder deze maand en het NK tijdrijden van half juni.

Bij het nationale kampioenschap in Emmen was Van der Breggen liefst 53 seconden sneller dan Annemiek van Vleuten, maar woensdag waren de rollen omgedraaid. Van Vleuten pakte het goud en was over 22,1 kilometer ruim een minuut rapper dan haar landgenoot.

"Ik zag tijdens mijn race al vrij snel aan mijn wattages dat het niet zo goed ging", zei Van der Breggen. "Ik wilde vechten, maar kon op de een of andere manier niet diepgaan. Het voelde heel anders dan mijn laatste twee tijdritten. Ik bleef tegen mezelf zeggen dat ik moest doorgaan, maar tijdrijden is ook een mentaal spelletje. Het lukte me niet om mijn wattages omhoog te brengen."

Van der Breggen, die vijf jaar geleden in Rio de Janeiro ook brons won op de tijdrit, had niet direct een verklaring voor haar mindere optreden. "Misschien had ik gewoon een iets mindere dag. Dat is jammer, want ik voelde me goed de afgelopen week, ook in de trainingen."

Van der Breggen maakt seizoen gewoon af

Van der Breggen is bezig aan haar laatste seizoen als profrenster. Ze zal na de Spelen nog een aantal wedstrijden rijden, maar weet nu nog niet wanneer ze weer gaat koersen.

"Ik denk dat ik het WK nog wel ga rijden. Niet om weer wereldkampioen te worden, maar om de meiden die altijd zoveel voor mij gedaan hebben nog een keer te helpen. Maar nu ben ik vooral blij dat deze Spelen erop zitten. Ha, ik ben moe en toe aan vakantie."