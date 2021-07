Tom Dumoulin is woensdag knap tweede geworden in de olympische tijdrit. Het goud ging naar de oppermachtige Sloveen Primoz Roglic, zijn ploeggenoot bij Jumbo-Visma.

Dumoulin had 56.06 minuten nodig voor de twee rondes van in totaal 44,2 kilometer op en rondom het circuit van Fuji. Roglic dook daar ruim een minuut onder: 55.04.

Twee seconden achter Dumoulin pakte de Australiër Rohan Dennis het brons. De Zwitser Stefan Küng en de Italiaanse wereldkampioen Filippo Ganna kwamen nipt tekort voor het podium.

Vijf jaar geleden in Rio de Janeiro pakte Dumoulin ook al zilver in de olympische tijdrit. Daar moest hij de inmiddels gestopte Zwitser Fabian Cancellara voorlaten.

Voor Dumoulin was de olympische tijdrit het hoofddoel van dit jaar. De dertigjarige Maastrichtenaar nam in januari enkele maanden afstand van de sport, maar besloot vooral met oog op de chronorace in Tokio weer terug te keren.

Roglic nam met het goud revanche voor de mislukte Tour de France. De kopman van Jumbo-Visma wilde daar voor de gele trui gaan, maar moest al vroeg opgeven na een valpartij.

32 Dumoulin in tranen na behalen van zilveren plak bij tijdrit op Spelen

Uitslag olympische tijdirt 1. Primoz Roglic (SLO) - 55.04 minuten

2. Tom Dumoulin (NED) +1.01

3. Rohan Dennis (AUS) +1.03

4. Stefan Küng (ZWI) +1.04

5. Filippo Ganna (ITA) +1.05

6. Wout van Aert (BEL) +1.40

7. Kasper Asgreen (DEN) +1.48

8. Rigoberto Urán (COL) +2.14

9. Remco Evenepoel (BEL) +2.17

10. Patrick Bevin (NZL) +2.20

Roglic klasse beter dan de rest

Dumoulin ging woensdag als negen-na-laatste van start en zette de snelste tussentijd neer bij het eerste meetpunt. Alleen Roglic en de Italiaan Filippo Ganna doken daar nog onder.

Na de eerste ronde had Dumoulin de tweede tijd in handen, acht seconden achter Roglic. In de tweede ronde verbeterde de Sloveen zich nog verder en haalde hij de Deen Kasper Asgreen en de Portugees João Almeida in.

Achter Roglic waren de verschillen klein. Dumoulin hield Ganna, de Zwitser Stefan Küng en de Australiër Rohan Dennis nipt achter zich. De Belg Wout van Aert viel na een sterke start ver terug.

Eerder op woensdag werd Annemiek van Vleuten olympisch kampioen op de tijdrit bij de vrouwen. Anna van der Breggen pakte de bronzen medaille.

De Nederlandse medailles tot dusver in Tokio Goud: Annemiek van Vleuten (wielrennen, tijdrit)

Goud: Dubbelvier mannen (roeien)

Zilver: Annemiek van Vleuten (wielrennen, wegwedstrijd)

Zilver: Gabriela en Steve Wijler (handboogschieten, gemengd dubbel)

Zilver: Arno Kamminga (zwemmen, 100 meter schoolslag)

Zilver: Dubbeltwee mannen (roeien)

Zilver: Vierzonder vrouwen (roeien)

Zilver: Tom Dumoulin (wielrennen, tijdrit)

Brons: Dubbeltwee vrouwen (roeien)

Brons: Anna van der Breggen (wielrennen, tijdrit)