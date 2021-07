Terwijl iedereen het na de wegrit van zondag bij de Olympische Spelen in Tokio had over de fouten van de Nederlandse ploeg, dacht Annemiek van Vleuten alleen maar dat ze zich beter dan ooit voelde. Woensdag in de tijdrit leverde die topvorm haar alsnog een gouden medaille op.

Terwijl een aantal officials haar na de podiumceremonie richting de mixed zone wil dirigeren, loopt Van Vleuten het rechte stuk van de Fuji Speedway op. Met haar telefoon filmt ze het asfalt waar ze net voor het eerst olympisch kampioen is geworden, de fans op de tribunes, de gouden medaille om haar nek. De beelden gaan direct naar haar moeder Ria in Nederland.

"Ik had mijn moeder hier graag gehad. Op deze manier was ze toch nog een beetje bij me", aldus Van Vleuten, die woensdag ook dacht aan haar vader Ton, die ruim tien jaar geleden overleed. "Mijn ouders hebben mij gelukkig naast heel veel kracht in mijn benen ook heel veel kracht in mijn hoofd meegegeven. Want ik had de afgelopen dagen veel mentale kracht nodig."

De 38-jarige Nederlandse dacht zondag bij de wegrit al heel even dat ze olympisch kampioen was, totdat ze pas na de finish hoorde dat de Oostenrijkse Anna Kiesenhofer nog voor het peloton had uitgereden en het goud had gepakt. Die miscommunicatie tussen bondscoach Loes Gunnewijk en de Nederlandse rensters werd het verhaal, en niet de zilveren medaille van Van Vleuten.

"Er is echt veel shit over ons heen gekomen na de wegrit", aldus Van Vleuten. "Het gevaar is dat ik daar in mee zou gaan, maar ik werk al enige tijd met een mental coach en heb me volledig kunnen afsluiten van al die negativiteit. Ik helemaal geen sociale media geopend en alleen maar gedacht: laat iedereen maar praten. Ik was zondag supergoed, zelfs beter dan ooit."

Alternatieve voorbereiding betaalt zich uit

In de tijdrit van woensdag was Van Vleuten vooral ook veel beter dan de concurrentie. Ze reed het 22,1 kilometer lange parcours in de schaduw van Mount Fuji in 30.13 minuten en was daarmee liefst 56 seconden sneller dan de Zwitserse Marlen Reuser, die zilver pakte. Het brons ging op 1.01 minuten naar Anna van der Breggen.

Van Vleuten bewees zo dat ze de goede keuze had gemaakt door voor een alternatieve voorbereiding op de Spelen te kiezen. De renster van Movistar sloeg de Giro Rosa over, reed de afgelopen twee maanden alleen het NK en plande daaromheen twee hoogtestages.

"Ik ben naar mijn happy place in de Italiaanse Alpen gegaan om me specifiek voor te bereiden op deze tijdrit. Ik heb héel veel uren op die tijdritfiets gezeten, daar zit de winst in", aldus Van Vleuten.

"Ik kan niet geloven dat deze gouden plak nu om mijn nek hangt, het is een fantastische beloning voor alles wat ik hiervoor heb opgeofferd. Maar ik zal morgen als ik wakker word niet een gelukkiger persoon zijn, dat is een les die ik geleerd heb van mijn val in Rio de Janeiro. Ik ben supertrots, absoluut. Maar ik geniet nu vooral van dit moment."