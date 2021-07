Dafne Schippers komt op de Olympische Spelen in Tokio niet in actie op de 100 meter. De atlete kiest er vanwege haar rugproblemen voor om individueel maar een afstand te lopen en dat is de 200 meter geworden. Daarnaast loopt ze met de estafetteploeg de 4x100 meter.

Schippers kondigde begin deze maand al aan dat ze de 100 en 200 meter niet zou combineren in Tokio, hoewel ze dat jarenlang wel heeft gedaan op grote toernooien. Ze stelde de beslissing nog even uit en woensdag maakte ze bekend dat de keuze op de 200 meter is gevallen.

De 200 meter is weliswaar een zwaardere belasting voor de rug van de 29-jarige Utrechtse, maar het is wel haar beste afstand. In 2015 en 2017 werd ze wereldkampioen op de 'dubbele sprintafstand' en tussendoor was er zilver op de Spelen in Rio de Janeiro. Op de 100 meter kwam Schippers in Rio niet verder dan de vijfde plaats.

Op de 4x100 meter eindigde Schippers me de Nederlandse ploeg als negende in Rio, maar voor Tokio lijkt de formatie er beter op te staan.

Snelste tijden Schippers per jaar 2021: 11,15 (100 meter) - 22,70 (200 meter)

2020: 11,26 (100 meter) - 22,94 (200 meter)

2019: 11,04 (100 meter) - 22,45 (200 meter)

2018: 10,99 (100 meter) - 22,14 (200 meter)

2017: 10,95 (100 meter) - 22,05 (200 meter)

2016: 10,83 (100 meter) - 21,86 (200 meter)

2015: 10,81 (100 meter) - 21,63 (200 meter)

2014: 11,03 (100 meter) - 22,03 (200 meter)

2013: 11,09 (100 meter) - 22,84 (200 meter)

'Ik moet realissisch zijn'

Schippers is met niet al te hoge verwachtingen afgereisd naar Tokio. Mede door haar pijnlijke rug liep ze dit jaar op de 200 meter niet harder dan 22,70. Dat staat in schril contrast met de 21,63 van het WK in 2015 in Peking.

"Mijn positie en mijn vorm zijn anders dan in andere jaren, maar de concurrentie is nog altijd enorm", zei Schippers begin juli. "Ik moet ervoor zorgen dat ik ronde voor ronde steeds beter loop. Als ik bij dat blok sta, dan is dat vuurtje er sowieso. Maar ik moet wel realistisch zijn, anders wordt het een teleurstelling en dat wil je niet."

De series van de 200 meter in Tokio staan maandag om 3.38 uur (Nederlandse tijd) op het programma. Een dag later zijn de halve finales en de eindstrijd is op woensdag.