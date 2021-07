De loopbaan van handboogschutter Sjef van den Berg is na een nederlaag in de zestiende finales op de Olympische Spelen in Tokio voorbij. Ook Gijs Broeksma verloor in de zestiende finale van het individuele toernooi.

Van den Berg ging met 7-1 onderuit tegen de Braziliaan Marcus D'Almeida: 27-27, 29-26, 28-27 en 26-24. De 26-jarige Brabander had eerder al aangekondigd na de Spelen een punt achter zijn loopbaan te zetten.

In de eerste ronde was Van den Berg nog met 7-3 te sterk voor de Fransman Jean-Charles Valladont: 24-25, 26-25, 24,21, 25-25 en 26,23. Hij was als achtste geplaatst voor het individuele toernooi.

Met Steve Wijler (als zesde geplaatst) is er nog een derde Nederlander actief in het individuele toernooi bij de mannen. De drie Nederlanders grepen in de teamwedstrijd met een vierde plek net naast de medailles. Gabriela Schloesser is de enige Nederlandse in het vrouwentoernooi.

Gijs Broeksma was dicht bij een plek in de kwartfinales. Gijs Broeksma was dicht bij een plek in de kwartfinales. Foto: AFP

Broeksma verliest na shoot-off

Broeksma was in de zetsiende finales niet opgewassen tegen Takaharu Furukawa: 6-5. In de beslissende shoot-out raakte de Japanner de roos en trof Broeksma de 9. Twee dagen geleden kwam hij die Japanner ook al tegen in de wedstrijd om het brons, die voor Oranje eveneens in de shoot-off verloren ging.

Pas kort voor de Spelen nam Broeksma de plek in het Nederlands team over van routinier Rick van der Ven, die vierde werd op de Spelen van Londen 2012. Het talent kwalificeerde zich als veertiende voor de individuele wedstrijd.

In de eerste rond knokte Broeksma zich tegen de Fransman Thomas Chirault nog terug van een 4-0-achterstand en won alsnog met 6-4 (27-28, 24-26, 27-24, 30-27 en 27-24). De 21-jarige debutant maakte vooral indruk in de vierde set, waarin hij al zijn pijlen in de tien schoot.