Met acht medailles in Tokio gaat woensdag 28 juli de boeken in als de dag met de meeste Nederlandse medailles ooit op de Spelen. Het record, zeven olympische medailles op 11 augustus 1928 in Amsterdam, is gebroken.

Judoka Sanne van Dijke veroverde woensdag brons in de klasse tot 70 kilogram en daarmee de achtste medaille voor Nederland. Daarmee komt de oogst op twee keer goud, drie keer zilver en drie keer brons.

Op 11 augustus 1928 pakten de Nederlandse olympiërs vier keer goud, een keer zilver en twee keer brons.

De succesvolste olympische dag na de Tweede Wereldoorlog was tot vandaag 9 augustus 1992 met in totaal vijf medailles. Er was toen vier keer zilver en een keer brons in Barcelona.

Nederland heeft nu elf medailles in totaal

Vandaag was er goud voor Annemiek van Vleuten in de tijdrit en de roeiers van de dubbelvier. Tom Dumoulin pakte zilver in de tijdrit, bij het roeien veroverden de dubbeltwee mannen en de vierzonder vrouwen eveneens zilver en brons was een prooi voor Anna van der Breggen (ook in de tijdrit) en de roeisters in de dubbeltwee vrouwen. Door het brons van Van Dijke werd het vervolgens een record.

Met de acht medailles van woensdag komt Nederland op een totaal van elf plakken deze Spelen, die tot en met 8 augustus duren. De handboogschutters Gabriela Schloesser en Steve Wijler, Van Vleuten (wegwedstrijd) en zwemmer Arno Kamminga grepen in de voorgaande dagen zilver.

Het recordaantal medailles van Nederland is 25 en dat dateert van de Spelen in Sydney in 2000.

33 Dolgelukkige Van Vleuten viert eerste olympische titel na tijdrit