Kiran Badloe heeft bij de Olympische Spelen de koppositie weer overgenomen in de RS:X-klasse. De windsurfer eindigde woensdag achtereenvolgens als tweede, vierde en eerste.

Na negen van de twaalf race gaat Badloe aan de leiding. Donderdag zijn de laatste drie reguliere heats. waarna zaterdag de medaillerace volgt.

Badloe nam met zijn sterke optreden revanche voor zijn diskwalificatie van maandag. De drievoudig wereldkampioen ging toen na zes races aan de leiding. Maar na een klacht van de Italiaan Mattia Cambonio werd zijn uitslag in de vijfde race geschrapt en zakte hij terug naar de derde plek.

Woensdag werd de zevende race in het water rond het eiland Enoshima gewonnen door de Chinees Kun Bi. De Brit Tom Squires was de beste in de achtste heat.

Lambriex en Van Vugt zevende in 49er

In de 49er-klasse zetten Bart Lambriex en Pim van Vugt eveneens een goede race neer. Ze kwamen als tweede over de finish. In hun eerste race werden ze veertiende.

Het duo kwam dinsdag maar een keer in actie nadat de races vanwege het wisselvallige weer werden uitgesteld. In het klassement staan ze nu zevende. Ook zij komen woensdag nog een derde keer in actie.

Lilian de Geus in actie op de Spelen.

De Geus stijgt in RS:X-klasse

Windsurfer Lilian de Geus meldde zich ook van voren in de RS:X bij de vrouwen. De regerend wereldkampioene eindigde in de zevende race als derde achter de Britse Emma Wilson en de Française Charline Picon. In het klassement staat ze nu vijfde.

Nicholas Heiner werd in de Finn tiende in de derde race. In het klassement neemt hij de negende plek in.