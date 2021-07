Judoka Sanne van Dijke is veroordeeld tot de strijd om olympisch brons in de categorie tot 70 kilogram. De Brabantse verloor in de halve finales van de Oostenrijkse Michaela Polleres. Favoriet Noël van 't End eindigde buiten de medailles na zijn nederlaag in de kwartfinales en de daaropvolgende herkansing voor brons.

Volg de tag NUmedaille Volgen Ontvang een melding bij elke Nederlandse medaille op de Spelen

De 26-jarige Van Dijke verloor op waza-ari van Polleres, die vanaf het begin van de partij het initiatief nam en de Nederlandse na tweeënhalve minuut op haar zij legde. In de strijd om brons neemt ze het later op de dag op tegen de Duitse Giovanna Scoccimarro.

Van Dijke had de derde Nederlandse vrouwelijke judoka kunnen worden die een olympische finale haalde. Alleen Edith Bosch (2004, zilver) en Deborah Gravenstijn (2008, zilver) deden dat eerder.

Eerder op de dag was Van Dijke in de kwartfinales in een zenuwslopend duel na een golden score op ippon de meerdere van de Italiaanse Alice Bellandi. Ze rekende in de tweede ronde af met Gulnoza Matniyazova, die ze binnen twee minuten op haar rug legde.

Van Dijke is de regerend Europees kampioen en won in juni een bronzen medaille op het WK in Boedapest. Ze debuteert in Tokio op een Olympische Spelen. Vlak voor de Spelen kreeg ze van de selectiecommissie van de judobond de voorkeur boven Kim Polling, die de beslissing tevergeefs aanvocht.

Noël van 't End staat met lege handen in Tokio. Noël van 't End staat met lege handen in Tokio. Foto: Pro Shots

Van 't End buiten de medailles

Van 't End kon zijn favorietenstatus in de categorie tot 90 kilogram niet waarmaken. De geboren Houtenaar verloor in de kwartfinales en strandde vervolgens in de herkansing voor de strijd om brons. Hij eindigde op een zevende plaats in Tokio.

De dertigjarige Van 't End verloor in de herkansing op waza-ari van de Hongaar Krisztián Tóth. De Nederlander werd na drie minuten op zijn rug gelegd door Tóth, die ondanks pogingen van Van 't End standhield in de resterende minuut.

Van 't End redde het in de kwartfinales al niet tegen de Turk Mihael Zgank. Hij kreeg in de golden score drie straffen, waardoor de zege naar zijn tegenstander ging. In de achtste finales was hij te sterk voor de Fransman Axel Clerget en in de tweede ronde voor Paolo Persoglia uit San Marino.

Twee jaar geleden werd Van 't End wereldkampioen in Tokio. De WK werden net als de Spelen in de judotempel Budokan gehouden. Voor Van 't End zijn het zijn tweede Spelen. Vijf jaar geleden verloor hij in Rio de Janeiro meteen zijn eerste wedstrijd.

De Nederlandse judoploeg wacht nog op de eerste medaille op deze Spelen. Tornike Tsjakadoea en Juul Franssen waren dicht bij eremetaal, maar zij verloren in de strijd om het brons in de categorie tot 60 kilogram en tot 63 kilogram.