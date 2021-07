Judoka Noël van 't End is er woensdag niet in geslaagd om een medaille te veroveren op de Olympische Spelen. De kanshebber in de categorie tot 90 kilo verloor in de kwartfinales en de daaropvolgende herkansing voor brons.

De dertigjarige Van 't End verloor in de herkansing op waza-ari van de Hongaar Krisztián Tóth. De geboren Houtenaar werd na drie minuten op zijn rug gelegd door Tóth, die ondanks pogingen van Van 't End standhield in de resterende minuut.

Van 't End redde het in de kwartfinales al niet tegen de Turk Mihael Zgank. Hij kreeg in de golden score drie straffen, waardoor de zege naar zijn tegenstander ging. In de achtste finales was hij te sterk voor zijn Franse rivaal Axel Clerget en in de tweede ronde voor Paolo Persoglia uit San Marino.

Twee jaar geleden werd Van 't End wereldkampioen in Tokio. De WK werd net als de Spelen in de judotempel Budokan gehouden. Voor Van 't End zijn het zijn tweede Spelen. Vijf jaar geleden verloor hij in Rio de Janeiro meteen zijn eerste wedstrijd.

De Nederlandse judoploeg pakte later op woensdag de eerste medaille op deze Spelen: Sanne van Dijke veroverde brons in de categorie tot 70 kilo. Tornike Tsjakadoea en Juul Franssen waren eerder dicht bij eremetaal, maar zij verloren in de strijd om het brons in respectievelijk de categorieën tot 60 kilo en tot 63 kilo.