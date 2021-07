De mannen dubbelvier is dolblij en opgelucht dat ze de favorietenrol waar hebben kunnen maken door woensdag op de Spelen naar goud te roeien. Door een misslag leek het even fout te gaan, maar uiteindelijk waren Abe Wiersma, Dirk Uittenbogaard, Koen Metsemakers en Tone Wieten zo sterk dat ze alsnog de eerste olympische titel veroverden voor Nederland in Tokio.

"Hopelijk is dit de eerste van vele", zei een dolblije Wieten kort na de finisch. "Maar al waren we de laatste geweest, dan had ik het net zo mooi gevonden", voegde Metsemakers daar aan toe.

De Nederlandse boot klokte 5.32,03 en hield zo het zilveren Groot-Brittannië (5.33,75) en het bronzen Australië (5.33,97) bijna twee seconden achter zich. Door de misslag in het begin van de race was het verschil kleiner dan het misschien had kunnen zijn.

"Ik was het van die misslag", bekende Uittenbogaard. "Ik timede net verkeerd en was het helemaal kwijt. Ik dacht: shit, shit, shit, shit. Er was even paniek, want het koste ons een halve bootlengte. Je levert zomaar een seconde in. Gelukkig kwam daarna de ontspanning weer, waardoor we ons konden herpakken."

Wieten: "Volgens mij had geen enkel land hier een foutloze race, dat is ook moeilijk onder deze omstandigheden met die wind. De Italianen vielen ineens helemaal weg."

'Het was letterlijk een andere tijd'

Er werd vooraf al rekening gehouden met goud voor de dubbelvier, nadat de ploeg twee jaar geleden de wereldtitel veroverde. "Maar dat is zolang geleden, letterlijk een andere tijd", zei Metsemakers. "Wie had toen gedacht dat we hier nu met een mondkapje zouden staan achter een hek op twee meter afstand van de media. Die wereldtitel was echt geen garantie dat we het nu weer zouden doen."

Daar kwam bij dat Metsemakers, Wieten, Uittenbogaard en Wiersma onder bizarre omstandigheden moesten toewerken naar hun olympische race, na drie positieve gevallen binnen de roeiploeg. Ze mochten bijvoorbeeld geen gebruik meer maken van de warming-upruimte en ze kwamen de eetzaal niet meer in.

Wieten: "We zijn met scheve ogen aangekeken, soms kreeg je niet eens een flesje water. Het zijn tien rare dagen geweest, maar we hebben ons er wel doorheen geslagen." Metsemakers: "Dat we goed scherp aan de start stonden was min of meer al een overwinning. En dat we het daarna zo afmaken is schitterend. De eindstreep was het einde van een krankzinnig avontuur."

De dubbelvier mannen was niet de enige boot die woensdag een plak pakte in Tokio. Met ook medailles voor de dubbeltwee mannen (zilver) en vrouwen (brons) en de vier-zonder vrouwen (zilver) zijn het nu al de succesvolste Spelen ooit voor de Nederlandse roeiploeg.