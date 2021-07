Op 38-jarige leeftijd werd Annemiek van Vleuten woensdag voor het eerst olympisch kampioen. De wielrenster was dolblij nadat ze in Tokio goud pakte op de tijdrit.

"Oh, dit is geweldig, zo mooi dat het lukt", jubelde Van Vleuten, die afgelopen weekend nog op pijnlijke wijze naast het goud greep op de wegwedstrijd. Door een reeks van communicatiefouten en verkeerde inschattingen moest ze daar ondanks haar topvorm genoegen nemen met zilver.

In de 22 kilometer lange tijdrit met finish op het circuit van Fuji bleef Van Vleuten de Zwitserse Marlen Reusser 56 seconden voor. Anna van der Breggen, die het brons pakte, gaf al meer dan een minuut toe.

Van Vleuten won in haar carrière vrijwel alle belangrijke koersen al, maar olympisch goud ontbrak nog op haar palmares. Vijf jaar geleden viel ze in winnende positie in de wegwedstrijd in Rio de Janeiro en in Tokio dacht ze dat ze goud had gewonnen, omdat ze niet wist dat vroege vluchter Anna Kiesenhofer al gefinisht was.

"Na de wegrit ging het alleen over de miscommunicatie, niet over mijn prestatie", zei Van Vleueten woensdag. "Maar ik wist dat ik goed was."

"Dan kan het in de tijdrit nog fout gaan doordat je aan fouten gaat denken, maar ik was vandaag in een goede flow en dacht niet aan wat er mis kon gaan."

'Mijn verhaal begon in Rio en het eindigt nog niet'

Na de val van Rio had Van Vleuten haar zinnen gezet op goud in Tokio. "Ik heb er alles gedaan in de voorbereiding, alles om hier zo goed mogelijk te zijn", zei ze. "Ik kan niet geloven dat ik hier nu met deze medaille sta."

"Ik heb hier zoveel voor opgeofferd, dit is de ultieme beloning. Het besef komt vanavond misschien."

Dan zal het tot haar doordringen dat ze de kroon op een lange en succesvolle carrière heeft gezet. "Mijn verhaal begon in Rio. En hoewel het hier nier eindigt, want ik ga niet stoppen, is het nu wel compleet. Zo mooi dat het gelukt is."