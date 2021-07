Annemiek van Vleuten heeft woensdag met groot machtsvertoon de eerste olympische titel veroverd in haar carrière. De Nederlandse was met afstand de snelste in de individuele tijdrit op de Olympische Spelen in Tokio. Anna van der Breggen legde beslag op het brons.

Van Vleuten verpulverde de concurrentie. Ze was met een tijd van 30.13,49 minuten liefst 56 seconden sneller dan de Zwitserse nummer twee Marlen Reusser en 1.01 minuut dan Van der Breggen, die vijf jaar geleden op de voorgaande Spelen in Rio de Janeiro ook al genoegen moest nemen met brons op de tijdrit.

De 38-jarige Van Vleuten spoelde zodoende de nare bijsmaak van het zilver zondag in de veelbesproken wegwedstrijd enigszins weg. Ze kwam toen juichend over de finish, omdat ze niet in de gaten had dat de Oostenrijkse verrassing Anna Kiesenhofer nog voor haar reed.

Van Vleuten nam tevens revanche voor haar zware valpartij tijdens de wegwedstrijd op de Spelen in Rio de Janeiro. Ze ging toen in leidende positie in de slotfase hard onderuit, waardoor ze het goud moest laten aan Van der Breggen en zelf naar het ziekenhuis werd afgevoerd met meerdere breuken.

Annemiek van Vleuten juicht met de fiets boven haar hoofd na haar eerste olympische titel. Annemiek van Vleuten juicht met de fiets boven haar hoofd na haar eerste olympische titel. Foto: AFP

Er staat geen maat op Van Vleuten

Er stond in de tijdrit rondom het Fuji Speedway-circuit in Tokio, waar de rensters 22 kilometers moesten afleggen, geen maat op Van Vleuten. Ze was bij het eerste meetmoment, kort onder het hoogste punt, de rapste en breidde haar voorsprong op het meer vlakke deel alleen maar uit.

De gevreesde Amerikaanse titelverdediger Chloé Dygert, die compleet door het ijs zakte en last had van kramp, moest bij het eerste meetmoment al bijna een minuut toegeven en kwam uiteindelijk niet verder dan de zeer teleurstellende zevende plaats, op ruim twee minuten.

Van der Breggen, die na dit seizoen een punt zet achter haar zeer succesvolle loopbaan, was bij het eerste meetmoment twintig seconden langzamer dan Van Vleuten. Ze moest zelfs even vrezen voor het mislopen van een medaille, maar stelde die in de slotfase alsnog veilig.

Het is voor Nederland de tweede gouden medaille op deze Spelen. Eerder op woensdag lukte de dubbelvier mannen dat in het roeien. Nederland staat nu in totaal op negen medailles (vijf zilveren en twee bronzen) en is daarmee terug te vinden in de top tien van de medaillespiegel.

Later op woensdag komen de mannen nog in actie in de tijdrit. Tom Dumoulin vertegenwoordigt daarin Nederland.