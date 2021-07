Arno Kamminga kan donderdag zijn tweede medaille veroveren op de Olympische Spelen in Tokio. De Nederlander plaatste zich woensdag op overtuigende wijze voor de finale van de 200 meter schoolslag.

Kamminga zwom met 2.07,99 minuten de derde tijd in de halve finale. Hij won de eerste heat en zag in de tweede heat de Australiër Izaac Stubblety-Cook (2.07,35) een stuk sneller gaan en ook de Brit James Wilby (2.07,91) was iets rapper.

Kamminga bleef ver verwijderd van zijn eigen Nederlands record (2.06,85, gezwommen) en slaagde er ook niet in om zich te verbeteren ten opzichte van de series van dinsdag (2.07,37), toen hij ruim 150 meter op schema lag van het wereldrecord (2.06,12).

Maandag veroverde Kamminga zilver op de 100 meter schoolslag. Hij moest toen zijn meerdere erkennen in de Brit Adam Peaty, die al jaren heerst op dit nummer. Peaty doet niet mee aan de 200 meter schoolslag.

Kamminga geldt ook op de 200 meter schoolslag als medaillekandidaat. De 25-jarige Katwijker maakt zijn debuut op de Spelen en pakte eerder al eremetaal op de EK langebaan en kortebaan.

De finale van de 200 meter schoolslag is donderdag om 3.44 uur Nederlandse tijd.