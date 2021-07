De Nederlandse hockeyers hebben zich woensdag voor de kwartfinales geplaatst op de Olympische Spelen in Tokio. De ploeg van bondscoach Alyson Annan won tegen Zuid-Afrika ook de derde groepswedstrijd: 5-0.

Volg de tag NUmedaille Volgen Ontvang een melding bij elke Nederlandse medaille op de Spelen

Nederland had aanvankelijk moeite om het verschil te maken tegen Zuid-Afrika, de nummer zestien van de wereldranglijst. In het eerste kwart werd er in tegenstelling tot in de eerste twee groepsduels niet gescoord.

Frédérique Matla opende al na zestien seconden in het tweede kwart de score en maakte in de openingsfase van het derde kwart ook de 2-0 uit een strafcorner.

Marloes Keetels zorgde in het derde kwart ook nog voor de 3-0 uit een strafcorner, waarna Felice Albers en Maria Verschoor de eindstand in het vierde en laatste kwart bepaalden op 5-0.

Nederland zo goed als zeker van kwartfinales

Nederland was eerder al met ruime cijfers te sterk voor India (5-1) en Ierland (4-0). De equipe van Annan gaat aan kop in poule A en is met nog twee groepswedstrijden te gaan al zeker van een plek bij de eerste vier in de poule.

Oranje neemt het in de komende dagen nog op tegen het eveneens nog zonder puntenverlies zijnde Duitsland en titelverdediger Groot-Brittannië, dat onderuit ging tegen Duitsland, maar de overige twee duels wel wist te winnen.

De hockeysters jagen op hun vierde olympische titel, na het goud in 1984, 2008 en 2012. Vijf jaar geleden op de voorgaande Spelen in Rio de Janeiro werd verrassend de finale verloren van Groot-Brittannië.