De dubbelvier mannen hebben Nederland woensdag de eerste gouden medaille bezorgd op de Olympische Spelen in Tokio. Abe Wiersma, Dirk Uittenbogaard, Koen Metsemakers en Tone Wieten waren na een schrikmoment met overmacht de snelsten in de finale.

Wiersma, Uittenbogaard, Metsemakers en Wieten gingen goed van start en pakten meteen de leiding, maar vielen daarna door een misslag van Uittenbogaard terug naar de vierde plaats, waardoor ze plotseling in de achtervolging moesten.

Dat deden Wiersma, Uittenbogaard, Metsemakers en Wieten met verve. Ze gingen in het restant de concurrentie voorbij en werden in een nieuw wereldrecord van 5.32,03 minuten eerste. Groot-Brittanië (tweede) en Australië (derde) completeerden het podium.

De dubbelvier won de afgelopen twee jaar zo'n beetje alle races en gold als regerend wereldkampioen als torenhoge favoriet voor de olympische titel. Smetje was de nederlaag tegen Italië op de EK eerder dit jaar, maar dat werd woensdag vakkundig weggepoetst.

Ontlading bij de dubbelvier na het veroveren van de olympische titel in Tokio. Ontlading bij de dubbelvier na het veroveren van de olympische titel in Tokio. Foto: Pro Shots

Eerste goud bij de mannen in 25 jaar

Wiersma, Uittenbogaard, Metsemakers en Wieten behaalden de eerste Nederlandse gouden olympische roeimedaille bij de mannen in 25 jaar. Voor Uittenbogaard en Wieten is het hun tweede olympische medaille, na het brons met de Holland Acht in 2016 in Rio de Janeiro.

Het was een zeer succesvolle dag voor het Nederlandse roeien. Eerder op woensdag veroverden ook de dubbeltwee mannen (zilver) en vrouwen (brons) en de vierzonder vrouwen (zilver) een medaille. Nooit eerder pakte Nederland vier roeimedailles op één dag op de Spelen.

De Nederlandse roeiploeg beleefde een turbulente aanloop naar de finales. Skiffeur Finn Florijn en coach Josy Verdonkschot testten positief op het coronavirus, waardoor het hele team werd afgezonderd van de deelnemers uit andere landen en van de vrijwilligers in Tokio.

Nederland staat nu op zeven medailles op deze Spelen. De handboogschutters Gabriela Schloesser en Steve Wijler, wielrenster Annemiek van Vleuten en zwemmer Arno Kamminga grepen in de voorgaande dagen zilver.