De Nederlandse dubbeltwee mannen en vrouwen en de vierzonder vrouwen hebben woensdag een medaille veroverd op de Olympische Spelen in Tokio. De dubbeltwee mannen en de vierzonder vrouwen pakten in de finale zilver en de dubbeltwee vrouwen brons.

In totaal pakte Nederland woensdag zelfs vier roeimedailles, want er was ook nog goud voor de dubbelvier mannen.

Melvin Twellaar en Stef Broenink waren in de dubbeltwee heel dicht bij het goud. Ze lagen 500 meter voor de finish nog aan de leiding, maar moesten in de slotfase nipt hun meerdere erkennen in Frankrijk. China legde beslag op het brons.

Ellen Hogerwerf, Karolien Florijn, Ymkje Clevering en Veronique Meester liepen in de vierzonder eveneens ternauwernood het goud mis. Zij kwamen na een sterke inhaalslag net tekort op Australië. Ierland greep het brons.

In de eerste finale van woensdag waren Roos de Jong en Lisa Scheenaard in de dubbeltwee niet opgewassen tegen het ontketende Roemenië en ze legden het in de strijd om zilver ook net af tegen Nieuw-Zeeland.

Boudewijn Roëll, Jan van der Bij, Nelson Ritsema en Sander de Graaf in de vierzonder en Inge Janssen, Laila Youssifou, Nicole Beukers en Olivia van Rooijen in de dubbelvier moesten het zonder medaille doen. Zij werden beiden zesde en laatste.

Nederlandse roeiploeg beleefde chaotische voorbereiding

Abe Wiersma, Dirk Uittenbogaard, Koen Metsemakers en Tone Wieten bezorgden Nederland in de dubbelvier het eerste goud op deze Spelen. Zij waren in een nieuw wereldrecord met overmacht de snelsten.

Het werd dankzij het eremetaal van de vier boten de succesvolste Nederlandse roeidag ooit op de Spelen. Nooit eerder pakte Nederland namelijk vier olympische roeimedailles op één dag.

De Nederlandse roeiploeg beleefde een turbulente aanloop naar de finales. Skiffeur Finn Florijn en coach Josy Verdonkschot testten positief op het coronavirus, waardoor het hele team werd afgezonderd van de deelnemers uit andere landen en van de vrijwilligers in Tokio.