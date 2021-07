Roeisters Roos de Jong en Lisa Scheenaard hebben Nederland woensdag in de dubbeltwee de eerste roeimedaille bezorgd op de Olympische Spelen in Tokio. Het Nederlandse duo veroverde in de finale op de Sea Forest Waterway brons.

De Jong en Scheenaard moesten alleen Roemenië (goud) en Nieuw-Zeeland (zilver) voor zich dulden.

Het is de vierde Nederlandse medaille op deze Spelen. Ook de handboogschutters Gabriela Schloesser en Steve Wijler, wielrenster Annemiek van Vleuten en zwemmer Arno Kamminga pakten in de voorgaande dagen ook al zilver.

Snel meer.