Bij het ingaan van zijn tweede ronde is Evenepoel nog altijd twee seconden langzamer dan Houle. Even verderop heeft Izagirre kramp. En dat terwijl hij pas negentien minuten onderweg is. De omstandigheden zijn enorm zwaar. Het is te zien aan de streep, waar nu al met minuten wordt gegooid. Voordat Izagirre daar is, heeft hij nog wel even te gaan.