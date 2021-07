Judo ·

"Ik ben niet voor het brons gekomen, maar na zo'n partij is de ontlading toch groot. Het voelt niet als goud, maar het is wel heel lekker. Het halen van een olympische medaille is altijd mijn grote droom geweest. Die pakken ze me niet meer af. Ik heb hier vijf jaar voor geknokt. In het olympische dorp hebben we geen alcohol, dus we moeten nog even wachten met het vieren", aldus Van Dijke.