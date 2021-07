Niek Kimmann lijkt donderdag gewoon te kunnen starten bij het olympisch BMX-toernooi in Tokio, al heeft hij wel een scheurtje in zijn knieschijf overgehouden aan de botsing maandag met een official. De official is zwaargewond.

Volg de tag NUmedaille Volgen Ontvang een melding bij elke Nederlandse medaille op de Spelen

"Het is niet ideaal na vijf jaar trainen dat dit drie dagen voor de wedstrijd gebeurt. Maar de medische staf verwacht dat hij gewoon kan starten donderdag", zegt bondscoach Raymon van der Biezen woensdag in een persbericht van NOC*NSF.

Van der Biezen denkt dat de 25-jarige Kimmann, die normaal gesproken kanshebber is op een medaille, vol kan gaan. "We zullen wel pijnstilling nodig hebben, maar we denken dat hij voluit kan gaan. Er is geen beschadiging aan pezen of banden en ook geen risico dat hij die beschadigt door te fietsen."

Het ongeluk met Kimmann gebeurde maandag tijdens een training van Kimmann op de olympische baan. "Je bedenkt het niet", zegt Van der Biezen. "Er steekt iemand over terwijl Niek met een gangetje van 50 kilometer in de lucht hangt. Hij kon geen kant meer op."

Tot dusver was onbekend hoe de official eraan toe was, maar nu is duidelijk dat hij zwaargewond is geraakt bij de botsing.

21 BMX'er Kimmann botst tijdens training hard tegen official aan

Kimmann werd zevende in Rio

Kimmann zal woensdag nog intensief behandeld worden aan zijn knie om zo goed mogelijk aan de start te krijgen. Bij zijn olympisch debuut vijf jaar geleden in Rio de Janeiro werd hij ook al kansrijk geacht voor eremetaal, maar toen kwam hij mede door een beschadigde enkel niet verder dan de zevende plaats.

Naast Kimmann gaan er twee Nederlandse mannen van start donderdag en dat zijn Twan van Gendt en Joris Harmsen. Bij de vrouwen doen Judy Baauw en de zusjes Laura en Merel Smulders mee. Laura Smulders pakte negen jaar geleden in Londen olympisch brons en behoort nu tot de topfavorieten.

De medailles op het Ariake Urban Sports Park worden vrijdag pas verdeeld.