Turnlegende Simone Biles trok zich dinsdag niet om medische redenen, maar vanwege mentale problemen terug van de landenwedstrijd bij de Olympische Spelen. Zonder Biles grepen de Amerikaanse vrouwen naast het goud.

"Na mijn mislukte optreden wilde ik gewoon niet meer doorgaan", zei de 24-jarige Biles tegen BBC. "Ik moet me op mijn mentale gezondheid focussen. Ik moet zuinig zijn op mijn lichaam en geest en hoef niet zomaar te doen wat de wereld van mij verwacht."

Biles kwam op het onderdeel sprong verkeerd terecht en ging niet meer verder. Ze ging na de verkeerde sprong eerst nog in gesprek met haar teamartsen, maar besloot vervolgens niet door te gaan. Biles kwam later met in­ge­tapete voeten terug in de hal om haar teamgenoten aan te moedigen.

"Ik heb minder vertrouwen in mezelf dan vroeger", vervolgde Biles. "Misschien heeft het met mijn leeftijd te maken. In de afgelopen dagen stuurde iedereen mij tweets en het voelde alsof ik heel de wereld op mijn schouders moest dragen."

Eerder dit jaar onthulde tennisster Naomi Osaka ook al dat zij met mentale problemen kampte. De 23-jarige Japanse werd eerder op dinsdag uitgeschakeld op de Spelen.

De mislukte sprong van Simone Biles. De mislukte sprong van Simone Biles. Foto: Getty Images

'Ik wilde niets stoms doen'

Biles benadrukte dat ze na haar mislukte sprong niet geblesseerd was. "Ik wilde het niet nog een keer proberen, uit angst dat ik iets stoms zou doen en geblesseerd zou raken", aldus de turnster.

"Het heeft me ook geholpen dat verschillende atleten zich hierover hebben uitgesproken. Dit is zoiets groots, het zijn de Olympische Spelen. Ik weet nog niet of ik terug ga komen. We bekijken het van dag tot dag."

Bij de landenwedstrijd ging het goud naar Rusland, dat uitkwam op 169,528 punten. De VS eindigde als titelverdediger op een totaal van 166,096 en pakte daarmee zilver. Het brons was voor Groot-Brittannië.

Biles, die zich voor alle turnfinales plaatste, won bij de Spelen in 2016 het goud op de onderdelen vloer, sprong, individuele meerkamp en dus de landenwedstrijd. In Tokio heeft ze nog geen medaille gewonnen.