De omstandigheden van de Nederlandse olympiërs die in Tokio in het quarantainehotel zitten, worden verbeterd. Ze mogen onder begeleiding van een staflid naar een grotere kamer waarvan de ramen open mogen.

Volg de tag NUmedaille Volgen Ontvang een melding bij elke Nederlandse medaille op de Spelen

De versoepeling is voortgekomen uit een overleg dat sportkoepel NOC*NSF had met het internationaal olympisch comité (IOC) en de Japanse autoriteiten. Er zitten in totaal zes Nederlandse sporters en begeleiders in het hotel.

"Er is bij ons grote bewondering voor de mentale weerbaarheid van de in het quarantainehotel verblijvende sporters en begeleiders, we zetten ons graag voor hen in", aldus technisch directeur Maurits Hendriks van NOC*NSF, die blij is dat er is meegedacht door het IOC en de autoriteiten.

"We zijn erg blij dat niet lang na ons overleg duidelijk werd dat er per direct wat gedaan zou worden aan de omstandigheden waaronder positief geteste 'TeamNL'-sporters in quarantaine moesten gaan. We hebben grote bewondering voor de mentale weerbaarheid van de in dat hotel aanwezige leden van 'TeamNL'."

216 Tokio-update: Strengere coronaregels komen eigenlijk te laat voor TeamNL

Vier Nederlandse sporters testten positief

Tennisser Jean-Julien Rojer werd maandag de vierde Nederlandse sporter met een positieve coronatest. Skateboardster Candy Jacobs was vorige week de eerste Nederlandse olympiër die tien dagen in isolatie moest. Daarna volgden taekwondoka Reshmie Oogink en roeier Finn Florijn.

Ook een anoniem staflid van de roeiploeg en roeicoach Josy Verdonkschot werden positief getest. Op Verdonkschot na zat iedereen op dezelfde KLM-vlucht van Schiphol naar Japan.

NOC*NSF kreeg dinsdag ook duidelijkheid over de vertrekprocedure van de besmette olympiërs. "Er is bevestigd dat een negatieve test op dag zes en zeven leidt tot een vertrek uit het hotel en dat je dan naar huis kunt", aldus Hendriks. "Na tien dagen mag je sowieso weg, hoef je niet getest te worden en kun je naar huis. De quarantaine als maatregel bij positieve tests blijft wel overeind."

Eerder op dinsdag werd bekend dat alle Nederlandse sporters zich vanwege het besmettingsgevaar aan strengere regels moeten houden. Zo moeten ze meer in hun kamer blijven en mogen ze minder in contact komen met andere mensen.