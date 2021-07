Sarina Wiegman had niet verwacht dat de Oranjevrouwen zo extreem veel zouden scoren in de groepsfase van het olympisch voetbaltoernooi. Na 10-3 tegen Zambia en 3-3 tegen Brazilië, won Nederland dinsdagavond in Yokohama met 8-2 van China.

"Ik zag het niet aankomen. Dit soort uitslagen op de Spelen is heel apart", aldus Wiegman, die zeker van China veel meer tegenstand had verwacht. "Bij Zambia lag het helemaal open, maar nu kwamen we er bij China ook makkelijk doorheen."

Het contrast met het WK 2015 in Canada is enorm. Toen ging Wiegman (destijds nog als assistent-bondscoach) met Oranje met 1-0 onderuit tegen China. "Dit China was veel zwakker. Aan de andere kant, je maakt er niet zomaar acht. Deze uitslag zegt ook iets over ons. We hebben topaanvallers die makkelijk een goal maken. Dat is heerlijk om in je ploeg te hebben."

In totaal kwamen de Oranjevrouwen in drie groepswedstrijden uit op maar liefst 21 goals. Het zijn recordcijfers. Vivianne Miedema is de eerste speelster ooit die acht keer op een olympisch voetbaltoernooi gescoord heeft.

60 De acht goals van de Oranjevrouwen tegen China in één minuut

'Foutjes willen we eruit halen'

De acht goals die Nederland incasseerde in de groepsfase - waarbij de achterhoede er geregeld niet goed uitzag - zijn volgens Wiegman wel een punt van zorg. "Een paar keer ging het in de opbouw verkeerd, met een counter tot gevolg. Die foutjes willen we er heel graag uit halen richting de kwartfinale.

In die kwartfinale staat Oranje tegenover regerend wereldkampioen de Verenigde Staten. "Dat wordt een heel ander niveau, maar we hebben ook tegen een topland als Brazilië laten zien dat we aanvallend veel kunnen uitrichten. Toen maakten we er ook gewoon drie. Nu moet het tegen de VS gebeuren. Ik geloof in een stunt, we kunnen dit."

Nederland tegen de Verenigde Staten begint vrijdag om 13.00 uur (Nederlandse tijd) in het Nissan Stadium in Yokohama. De winnaar stuit in de halve finales op Canada of Brazilië.