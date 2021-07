De Oranjevrouwen geloven dat ze in de kwartfinales van het olympisch voetbaltoernooi revanche kunnen nemen op de Verenigde Staten voor de verloren WK-finale van 2019. Nederland verzekerde zich donderdag met een monsterzege op China in Miyagi van groepswinst, met als gevolg dat de ploeg vrijdag in Yokohama voor een loodzware opgave staat.

"We weten dat we niet de favoriet zijn, maar we geloven in een stunt. Dit is hét moment om de VS te verslaan", zei bondscoach Sarina Wiegman dinsdag op de persconferentie na de ruime overwinning tegen China.

Middenvelder Jackie Groenen sloot zich daarbij aan. "Er komt nu een supermooie wedstrijd aan, waar we allemaal naar uitkijken. De VS is hét vrouwenvoetballand, maar we gaan er vol voor. We willen ze pakken", aldus Groenen.

Op basis van de resultaten deze Spelen lijkt er zeker iets mogelijk voor Oranje. Viervoudig wereldkampioen Verenigde Staten verloor in de groepsfase met 3-0 van Zweden en kwam dinsdag tegen Australië niet verder dan 0-0.

"Dit toernooi blijkt de VS kwetsbaar", beseft Wiegman. "De ploeg is ervaren en ze zijn lang bij elkaar, maar daardoor hebben ze ook behoorlijk wat oudere spelers. Wij hebben jongere spelers, maar inmiddels ook aardig wat ervaring. Ik geloof erin."

60 De acht goals van de Oranjevrouwen tegen China in één minuut

'We zijn verder dan op het WK'

In tegenstelling tot de VS maakte Oranje juist indruk in de groepsfase op de Spelen, al is dat vooral in aanvallend opzicht. De ploeg van Wiegman scoorde in totaal maar liefst 21 keer tegen Zambia (10-3), Brazilië (3-3) en China (8-2). Groenen: "Ik vind het knap wat we tot nu te laten zien. We draaien lekker." Wiegman: "We hebben aanvallers die heel makkelijk een goal maken. Dat is heerlijk om in de ploeg te hebben."

De vraag is of dat ook tegen het sterke VS tot uiting komt. In de WK-finale in 2019 (2-0) kwam Oranje niet eens tot een schot tussen de palen en bij een oefenwedstrijd eind 2020 in Breda (0-2) lukte dat weer niet.

"En toch denk ik we nu kunnen winnen", zei Wiegman. "We zijn inmiddels verder dan tijdens het WK, we hebben ons ontwikkeld. De kans is misschien klein, maar we hadden ook een kleine kans om in 2017 Europees kampioen te worden én om in 2019 de WK-finale te halen. Maar dat is wel allebei gelukt. Dit kan ook."

Nederland tegen de Verenigde Staten begint vrijdag om 13.00 uur (Nederlandse tijd) in het Nissan Stadium in Yokohama. De winnaar stuit in de halve finales op Canada of Brazilië.