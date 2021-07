De Nederlandse 3x3-basketballers zijn er trots op dat ze een onbekende en relatief nieuwe sport op de kaart hebben gezet met hun spel op de Olympische Spelen in Tokio. Maar Oranje droomde vooral van goud, en daarom deed de uitschakeling dinsdag in de kwartfinales heel veel pijn.

Volg de tag NUmedaille Volgen Ontvang een melding bij elke Nederlandse medaille op de Spelen

Vijf minuten na de nipte nederlaag tegen de Russische ploeg is er in de schaduw van het Aomi Urban Sports Park een lange omhelzing tussen Arvin Slagter en Ross Bekkering. Het was Slagter die zijn oud-ploeggenoot bij Eredivisie-club Donar er twee jaar geleden toe overhaalde om Canada opnieuw te verlaten voor Nederland en voor een kans te gaan in een nieuwe olympische sport.

Want waar Nederland in het 'gewone' basketbal (vijf tegen vijf) al decennia ver weg blijft van het olympische podium, lukte het een klein groepje 3x3-basketballers wél om zich in de wereldtop te nestelen en zich bij de eerste poging te plaatsen voor de Spelen.

"Een sprookje", noemde Dimeo van der Horst het toen de Oranjemannen zich eind mei in het Oostenrijkse Graz kwalificeerden voor Tokio. "En tien seconden na onze plaatsing zei ik al dat we nu ook voor olympisch goud gaan", aldus Jessey Voorn.

Voorn, Van der Horst, Slagter en Bekkering mochten de afgelopen dagen in Japan serieus hopen op minimaal een medaille, maar dinsdag ging het mis. Eerst verloor Nederland in zijn laatste groepsduel met 18-22 van Letland, waardoor de ploeg een rechtstreeks ticket voor de halve finales verspeelde. En amper twee uur later was Rusland in de kwartfinales verantwoordelijk voor de uitschakeling van Oranje (19-21).

"Dit doet heel veel pijn", stamelde Van der Horst na de nipte nederlaag. "We hebben hier zo veel ingestopt de afgelopen tijd, bijna alles aan de kant gezet voor deze droom. En die medaille zat er echt in, daarom is dit een grote teleurstelling."

Dimeo van der Horst kwam met Oranje net tekort voor een medaille. Dimeo van der Horst kwam met Oranje net tekort voor een medaille. Foto: ANP

'Het kameraadschap zit veel dieper'

Ook bij Slagter was er "een heel diep gevoel" van teleurstelling. "En dat gevoel zal even moeten slijten", zei de 35-jarige Amsterdammer. "Maar er is nu ook al een gevoel van trots en kameraadschap dat veel dieper zit. 3x3-basketbal is echt een broederschap, ook met een paar jongens die nu in Nederland zitten. We zijn heel veel met elkaar op reis, maken veel met elkaar mee. Dan wordt de onderlinge band heel sterk."

Voorn begon pas vorig jaar september met 3x3, maar ook hij is snel gegrepen door de snellere variant van het basketbal. "Ik heb het onderschat, het is meer dan een beetje straatbasketballen. Maar ik ben echt van het spelletje gaan houden."

"Ik hoop dat de afgelopen dagen ook veel mensen in Nederland van deze sport zijn gaan houden, en dan vooral kinderen. Ik weet dat er heel veel azijnzeikers in Nederland zijn die zeggen dat 3x3 geen echt basketbal is. We zagen die comments, hebben ons er niks van aangetrokken en hebben geprobeerd iets moois neer te zetten hier in Tokio."

Slagter: "We hebben deze week laten zien hoe mooi deze sport. Met passie en inzet hebben we het oranje shirt gedragen. Maar helaas is het sprookje nu uit."