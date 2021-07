De Nederlandse dressuurequipe is dinsdag als vijfde geëindigd in de landenwedstrijd op de Olympische Spelen van Tokio. Die positie bezette TeamNL al nadat Marlies van Baalen en Hans Peter Minderhoud overdag in actie waren gekomen.

Volg de tag NUmedaille Volgen Ontvang een melding bij elke Nederlandse medaille op de Spelen

Edward Gal slaagde er in de avondsessie niet in Nederland nog een plaatsje te doen stijgen. Gal kwam met de negenjarige hengst Total US, een nakomeling van de legendarische Totilas, uit op een score van 79,894 procent.

"Een mooie score voor zo'n jong paard, dat na het NK pas zijn tweede Grand Prix Special van zijn leven rijdt", oordeelde Gal, die woensdag net als Minderhoud nog de kür rijdt voor de individuele prijzen. Gal won eerder brons met het team op de Spelen van Londen in 2012.

Vier jaar geleden eindigde Nederland in Rio de Janeiro als vierde. Het goud was opnieuw voor Duitsland, voor de negende keer sinds 1984. Alleen Groot-Brittannië wist in 2012 in het eigen Londen de Duitse overheersing te doorbreken.

Het podium was qua samenstelling hetzelfde als in Rio. Alleen was het zilver nu voor het Amerikaanse team, dat dankzij amazone Sabine Schut-Kery Groot-Brittannië nog passeerde.