De Oranjevrouwen hebben de groepsfase op de Olympische Spelen dinsdag overtuigend afgesloten. De ploeg van bondscoach Sarina Wiegman was ook veel te sterk voor China (8-2) en speelt in de kwartfinales tegen wereldkampioen de Verenigde Staten.

Shanice van de Sanden en Lineth Beerensteyn (twee keer) waren voor rust trefzeker voor Nederland. Na de pauze wisten ook Lieke Martens (twee keer), Vivianne Miedema (twee keer) en Victoria Pelova het net te vinden. Wang Shanshan en Wang Yanwen tekenden tussendoor voor respectievelijk de 1-1 en 5-2.

Nederland was al zo goed als zeker van de kwartfinales en tegen China stond vooral de groepswinst op het spel. Oranje houdt door de nieuwe overwinning Brazilië op basis van het doelsaldo achter zich en wint zo groep F.

In de kwartfinales treft Nederland de Verenigde Staten. Dat is een herhaling van de WK-finale van 2019. De Amerikanen waren destijds met 2-0 te sterk voor de Oranjevrouwen. Het duel in Japan is vrijdag om 13.00 uur.

De startopstelling van de Oranjevrouwen tegen China. De startopstelling van de Oranjevrouwen tegen China. Foto: Getty Images

Wiegman vervangt Miedema en Van der Gragt

Bondscoach Wiegman voerde twee wijzigingen door in de opstelling ten opzichte van de vorige wedstrijd, tegen Brazilië. Miedema begon op de bank en kreeg rust. Stefanie van der Gragt werd met het oog op de knock-outfase gespaard, want zij pakte in de groepsfase al een keer geel. Miedema en Van der Gragt werden vervangen door Beerensteyn en Merel van Dongen.

De Oranjevrouwen kwamen na een klein kwartier spelen op voorsprong. Na een goede omschakeling speelde Jackie Groenen de bal diep op Van de Sanden. De aanvaller ging vervolgens om de Chinese keeper Peng Shimeng heen en scoorde.

Na een half uur spelen kwam China via Wang Shanshan nog wel langszij, maar daarna nam Nederland het heft weer in handen. Beerensteyn liet zich, als vervanger van Miedema, zien door vlak voor rust twee keer te scoren. Ze wist het net te vinden na een voorzet van Dominique Janssen en zag daarna een eigen voorzet in het doel belanden.

Jill Roord had opnieuw een basisplaats bij de Oranjevrouwen. Jill Roord had opnieuw een basisplaats bij de Oranjevrouwen. Foto: Getty Images

Opnieuw veel doelpunten voor Oranjevrouwen

Ook na de pauze ging Oranje verder met doelpunten maken. Martens knikte na een voorzet van Kika van Es al snel de 4-1 binnen. Miedema mocht na ruim een uur spelen invallen en tekende drie minuten later al voor de 5-1 door met links raak te schieten.

China deed wat terug via Wang Yanwen, maar daarna scoorden de Oranjevrouwen in twee minuten twee keer: Martens zag een slap schot tegen de touwen verdwijnen (blunder keeper Shimeng) en een overtuigendere inzet van Pelova was ook raak.

Het slotakkoord was voor Miedema. De spits scoorde na een corner van Renate Jansen. Het was voor Miedema alweer haar achtste treffer op deze Olympische Spelen. Oranje sluit mede daardoor de groepsfase af met liefst 21 gemaakte doelpunten.