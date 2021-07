De Nederlandse hockeyers hebben hun derde groepswedstrijd op de Olympische Spelen in Tokio dinsdag met moeite gewonnen. De ploeg van bondscoach Max Caldas was met 4-2 te sterk voor Canada.

Binnen een minuut was het al 1-0 door Billy Bakker en niet lang erna maakte Thierry Brinkman er 2-0 van. Nog in het eerste kwart bracht de Canadees James Wallace de spanning terug.

Na twee doelpuntloze periodes leek Oranje de overwinning in het laatste kwart veilig te stellen via Joep de Mol, maar in de slotminuten werd het toch nog spannend, toen Mark Pearson scoorde. In de slotseconden zorgde Mirco Pruyser voor de beslissing.

Oranje was het olympisch toernooi zaterdag begonnen met een gevoelige 1-3-nederlaag tegen België. Het verlies tegen de zuiderburen werd goedgemaakt met een 5-3-overwinning op Zuid-Afrika, dat wel verrassend een 0-3-voorsprong had genomen.

Dankzij de overwinning op Canada staat Nederland achter de Belgen, die drie keer hebben gewonnen, tweede in groep B. Duitsland en Groot-Brittannië hebben net als Oranje zes punten.

De ploeg van Caldas sluit de poulefase af met wedstrijden tegen de Britten (donderdag) en de Duitsers (vrijdag). De top vier uit de twee poules van zes plaatst zich voor de kwartfinales, wat betekent dat Nederland een goede uitgangspositie heeft.