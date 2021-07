Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen hebben dinsdag ook hun tweede wedstrijd op de Olympische Spelen in Tokio gewonnen. De beachvolleyballers waren met twee keer 21-14 te sterk voor Nicolas Capogrosso en Julian Amado Azaad uit Argentinië en zijn daardoor dicht bij de achtste finales.

De 31-jarige Brouwer en de twee jaar oudere Meeuwsen waren het toernooi in Japan zaterdag al begonnen met een knappe zege op de Amerikanen Nick Lucena en Phil Dalhausser, die eveneens in twee sets opzij werden gezet.

Tegen hun Argentijnse opponenten maakten Brouwer en Meeuwsen halverwege de eerste set het verschil. In de tweede set namen ze al iets vroeger afstand en sloegen ze bij 20-14 op hun tweede matchpoint toe.

Dankzij de nieuwe zege zijn Brouwer en Meeuwsen hard op weg naar de achtste finales. In de laatste groepswedstrijd is het Braziliaanse koppel Alison Cerutti/Álvaro Morais Filho de tegenstander.

Bij de vorige Spelen in 2016 in Rio de Janeiro veroverden Brouwer en Meeuwsen brons. Ze hopen ook in Tokio mee te kunnen strijden om de medailles, maar gezien een stroeve voorbereiding behoren ze niet tot de topfavorieten.