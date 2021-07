Pieter van den Hoogenband ziet ook dat er na de eerste vier wedstrijddagen van de Olympische Spelen in Tokio een negatieve stemming hangt rond de Nederlandse ploeg, maar de chef de mission vindt het nog veel te vroeg om de prestaties van zijn team te evalueren.

Het is geen toeval dat Van den Hoogenband dinsdag op een ingelaste persconferentie over vooral slecht nieuws uit zichzelf begint over de korte huldiging van Arno Kamminga maandagavond in het olympisch dorp.

De zwemmer, die op de 100 meter schoolslag een van de tot nu toe drie zilveren medailles voor Nederland won, stond buiten de flat van het Nederlands team en kreeg vanaf de verschillende balkons een klaterend applaus van zijn collega's. "Kippenvel", zei Van den Hoogenband over de "veilige manier" om een plak te vieren. "En ik merk dat het de rest van de ploeg heel erg inspireert."

De oud-topzwemmer heeft de afgelopen jaren in zijn rol als chef de mission altijd gekozen voor de positieve insteek. En hij houdt dat vol, ook nu er sinds zaterdag nogal wat is misgegaan bij 'Team NL'.

De miscommunicatie die de wegrensters kansloos maakte voor goud, de rare val van Mathieu van der Poel bij het mountainbiken, de botsing van BMX'er Niek Kimmann met een official die opeens op de baan liep bij een training en de vier sporters die positief zijn getest en in quarantaine zitten; de hoge verwachtingen zijn in de eerste vier dagen nog niet waargemaakt.

"Natuurlijk balen de desbetreffende sporters van die incidenten", aldus Van den Hoogenband. "Maar het zijn allemaal verhalen op zich. De afgelopen dagen hebben maar weer eens bewezen hoe veelzijdig topsport kan zijn en vooral hoe onvoorspelbaar."

'Eindbalans pas op 8 augustus'

Van den Hoogenband, zelf drievoudig olympisch kampioen, heeft geen behoefte om met nog twaalf olympische dagen al een oordeel te vellen over de Nederlandse prestaties.

"De eindbalans wordt pas op 8 augustus opgemaakt", doelt hij op de dag van de sluitingsceremonie. "Ik wil een ding wel heel duidelijk maken over ons team: we liggen niet achter en we liggen niet voor op schema. Sport laat zich namelijk niet in een schema proppen."

Van den Hoogenband benadrukt dat er nog heel veel medaillekansen komen voor Nederland in Tokio. "We hebben nog flink wat ijzers in het vuur", aldus de chef de mission, die niet denkt dat de tegenvallers van de eerste paar dagen invloed zullen hebben op de sporters die nog bezig zijn of nog moeten beginnen aan hun Spelen.

"Sporters zijn echt gefocust op de dingen waarop zij grip hebben. En ze hebben geen grip op de prestaties van anderen. Ik denk niet dat het een grote toegevoegde waarde heeft voor de sporters die nog in actie komen om alle incidenten te analyseren of een bepaalde waarde te geven. Wij focussen ons in ieder geval volledig op de wedstrijden die nog komen."