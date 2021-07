De turnsters van de Verenigde Staten hebben dinsdag zonder legende Simone Biles naast olympisch goud gegrepen bij de landenwedstrijd. Biles kwam op het onderdeel sprong verkeerd terecht en kon niet meer verder.

De 24-jarige Biles ging na de verkeerde sprong eerst nog in gesprek met haar teamartsen, maar besloot vervolgens niet meer door te gaan. De Amerikaanse kwam later met in­ge­tapete voeten terug in de hal.

Het is nog niet duidelijk wat Biles precies mankeert. Volgens de Amerikaanse turnbond kan ze vanwege een medisch probleem niet in actie komen. "Per dag wordt nu haar situatie bekeken", aldus de bond.

Bij de landenwedstrijd ging het goud naar Rusland, dat uitkwam op 169,528 punten. De VS eindigde als titelverdediger op een totaal van 166,096 en pakte daarmee zilver. Het brons was voor Groot-Brittannië.

Biles, die zich voor alle turnfinales plaatste, won bij de Spelen in 2016 het goud op de onderdelen vloer, sprong, individuele meerkamp en dus de landenwedstrijd. In Tokio heeft ze nog geen medaille gewonnen.