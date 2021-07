Simone Biles heeft zich dinsdag teruggetrokken uit de finale van de landenwedstrijd bij het turnen. De viervoudig olympisch kampioene van de vorige Olympische Spelen kwam op het onderdeel sprong verkeerd terecht en kon niet meer verder.

De 24-jarige Biles ging na de verkeerde sprong eerst nog in gesprek met haar teamartsen, maar besloot vervolgens om niet meer door te gaan. De Amerikaanse kwam later terug in de hal met haar voeten ingetapet.

Het is nog niet duidelijk wat Biles precies mankeert. Volgens de Amerikaanse turnbond kan Biles vanwege een medisch probleem niet in actie komen. "Per dag wordt nu haar situatie bekeken", aldus de bond.

Biles plaatste zich voor alle turnfinales. De landenwedstrijd is momenteel nog bezig. De Verenigde Staten zijn de titelverdediger en ook nu de topfavoriet voor goud.

Biles won bij de Spelen in 2016 het goud op de onderdelen vloer, sprong, individuele meerkamp en dus de landenwedstrijd. In Tokio heeft ze nog geen medaille gewonnen.