Tafeltennisster Britt Eerland heeft dinsdag in haar partij in de achtste finales op de Olympische Spelen niet voor een stunt kunnen zorgen tegen Doo Hoi Kem. De als achtste geplaatste Hongkongse was in vijf games te sterk voor de Nederlandse nummer zestien van de plaatsingslijst: 13-11, 5-11, 8-11, 9-11 en 8-11.

Volg de tag NUmedaille Volgen Ontvang een melding bij elke Nederlandse medaille op de Spelen

De 27-jarige Eerland kwam in de eerste game sterk terug na een achterstand. Ze won haar punten vooral in de langere rally's. In de tweede en derde game dwong Doo, die steeds beter ging spelen, Eerland tot het maken van fouten.

De Nederlandse kon een vroeg opgelopen achterstand niet meer ongedaan maken. De Hongkongse kwam in set vier en vijf ook steeds vroeg op voorsprong tegen Eerland, die ook vaker pech had met ballen op de rand van de tafel en het net.

Eerland won in derde ronde van het enkelspel, ondanks een 3-0 achterstand, in zeven games van Dina Meshref uit Egypte: 9-11, 3-11, 7-11, 11-6, 11-5, 11-8 en 11-7.

Voor Eerland was het de tweede keer dat ze deelnam aan de Spelen, maar voor het eerst in het enkelspel. In 2016 in Rio de Janeiro was ze met het team actief. Voor de Spelen van Tokio hebben de tafeltennissters zich niet als team geplaatst.