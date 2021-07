Tess Wester denkt dat het voor de handbalsters misschien goed is geweest dat de Olympische Spelen in Tokio met een jaar zijn uitgesteld. De keeper won dinsdag met Oranje ook van Zuid-Korea (43-36), waardoor een plek in de kwartfinales dichtbij is.

"De meeste atleten zullen er niet blij mee zijn, maar voor ons is het misschien wel lekker dat de Spelen een jaar verschoven zijn", aldus Wester, die daarmee doelt op de ontwikkeling van de jongelingen binnen de ploeg.

"Je hebt de oude garde - waar ik met mijn 28 jaar inmiddels ook toe behoor - en een groep talenten. Voor de talenten is het fijn dat ze in december nog een EK hebben meegemaakt én een jaar Champions League bij hun clubs. Dat maakt elke speler beter en ik hoop dat we daar nu de vruchten van plukken. We hebben een mooie combinatie van ervaring en talent."

Tot dusver leidt die combinatie deze Spelen tot de maximale score voor Oranje, dat bij een zege donderdag op Angola waarschijnlijk al zeker is van een plek bij de laatste acht.

"De sfeer is ook heel goed op dit moment. We hebben het ontzettend naar ons zin, ondanks alles wat er gebeurt in het dorp en bij 'TeamNL'", zegt Wester, die ook niet bezig is met eventuele coronabesmettingen. "Je wil het niet, maar het is een angst waar je geen controle over hebt. We houden ons streng aan de regels en zijn alert. Verder moet je de gedachte dat het mis kan gaan loslaten."

'Het was een schiettent'

Bijzonder aan het huidige Oranje is dat er geen duidelijke topscorer is. Bij eerdere toernooien was dat wel het geval met bijvoorbeeld de nu geblesseerde Estavana Polman en de gestopte Yvette Broch. Halverwege de wedstrijd tegen Zuid-Korea van dinsdag hadden bij een voorsprong van 19-15 zelfs alle twaalf veldspelers gescoord.

"We wisselen ook lekker door", verklaart Wester. "De bondscoach (Emmanuel Mayonnade, red.) heeft vertrouwen in het hele team. Veel meiden krijgen de kans en pakken die ook. En het is fijn dat we af en toe wat kunnen sparen. Zo komen we lekker in het toernooi. Als je dan ook nog veel scoort, zoals tegen Zuid-Korea, is het helemaal fijn. Al kregen we wel te veel goals tegen. 79 goals in een wedstrijd is bizar. Het was een schiettent."

Nederland tegen Angola begint donderdag om 2.00 uur (Nederlandse tijd), waarna de groepsfase wordt afgesloten tegen Noorwegen (zondag) en Montenegro (maandag).