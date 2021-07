Op de achtste dag liggen er op de BMX-baan, de judomat en de roeibaan opnieuw kansen op medailles voor Nederland. Bovendien willen de Oranjevrouwen zich revancheren tegen de Verenigde Staten voor een plekje in de halve finales.

In het BMX liggen er medaillekansen voor de gehavende Niek Kimmann, Twan van Gendt en de zusjes Laura en Merel Smulders, terwijl de Holland Acht op de slotdag van het roeitoernooi eveneens kanshebber is voor eremetaal. Ook judoka Henk Grol wordt gezien als een medaillekandidaat.

Voor de Oranjevrouwen staat in de kwartfinales een strijd met de Verenigde Staten op het programma, wat een herhaling van de WK-finale van 2019 is. De ploeg van bondscoach Sarina Wiegman verloor de eindstrijd kansloos met 2-0 en is ongetwijfeld uit op revanche.

Programma:

Vanaf 4.00 uur: Judo, mannen, klasse +100 kg, voorrondes en kwartfinales (Henk Grol)

5.25 uur: BMX, mannen, finale (mogelijk Niek Kimmann, Twan van Gendt en Joris Harmsen)

5.35 uur: BMX, vrouwen, finale (mogelijk Laura Smulders, Merel Smulders en Judy Baauw)

4.57 uur: Atletiek, mannen, 400 meter horden, series (Nick Smidt)

5.05 uur: Zeilen, vrouwen, Laser Radial, race 9 en 10 (Marit Bouwmeester)

5.05 uur: Zeilen, mannen, 49er, race 7 t/m 9 (Bart Lambriex en Pim van Vugt)

5.15 uur: Zeilen, vrouwen, 470, race 5 en 6 (Lobke Berkhout en Afrodite Zegers)

5.15 uur: Atletiek, vrouwen, 100 meter, series (Marije van Hunenstijn)

7.00 uur: Waterpolo, vrouwen, groepsfase, Nederland-Zuid-Afrika

7.50 uur: Zeilen, vrouwen, 49er FX, race 7 t/m 9 (Annemiek Bekkering en Annette Duetz)

8.00 uur: Schoonspringen, vrouwen, 3 meterplank, kwalificaties (Inge Jansen)

10.00 uur: Judo, vrouwen, klasse +78 kg, halve finales en finale (mogelijk Tessie Savelkouls)

10.00 uur: Judo, mannen, klasse +100 kg, halve finales en finale (mogelijk Henk Grol)

12.00 uur: Atletiek, vrouwen, 5.000 meter, series (Sifan Hassan en Diane van Es)

12.16 uur: Zwemmen, mannen, 50 meter vrije slag, series (Thom de Boer en Jesse Puts)

12.25 uur: Atletiek, vrouwen, kogelstoten, kwalificatie (Jessica Schilder)

12.43 uur: Zwemmen, vrouwen, 50 meter vrije slag, series (Ranomi Kromowidjojo en Femke Heemskerk)

12.44 uur: Paardensport, eventing, dressuur individueel (Janneke Boonzaaijer)

13.00 uur: Voetbal, vrouwen, kwartfinale, Nederland-Verenigde Staten

13.12 uur: Atletiek, gemengd, 4x400 meter, series (Nederland)

13.45 uur: Hockey, mannen, groepsfase, Nederland-Duitsland

14.03 uur: Zwemmen, vrouwen, 4x100 meter wisselslag, series (Nederland)

Uitslagen van Nederlanders

2.00 uur: Beachvolleybal, vrouwen, groepsfase: Madelein Meppelink en Sanne Keizer verliezen van VS (1-2) en zijn uitgeschakeld.

2.05 uur: Roeien, vrouwen, skiff, B-finale: Sophie Souwer wint en eindigt toernooi als zevende.

3.25 uur: Roeien, mannen, finale, Holland Acht: Björn van den Ende, Bram Schwarz, Eline Berger (stuurvrouw), Jasper Tissen, Maarten Hurkmans, Mechiel Versluis, Robert Lücken, Ruben Knab en Simon van Dorp eindigen als vijfde.

3.35 uur: Zwemmen, mannen, 100 meter vlinderslag, halve finales: Nyls Korstanje tikt aan in 51,80, de twaalfde tijd. Het is niet genoeg voor de finale.

3.59 uur: Zwemmen, vrouwen, 100 meter vrije slag, finale: Femke Heemskerk eindigt als zesde.

4.35 uur: Zwemmen, vrouwen, 200 meter rugslag, halve finales: Sharon van Rouwendaal eindigt als laatste en plaatst zich niet voor de eindstrijd.

Vanaf 4.00 uur: Judo, vrouwen, klasse +78 kg, voorrondes en kwartfinales: Tessie Savelkouls strandt in eerste ronde.