Lineth Beerensteyn start dinsdag in de basis bij de Oranjevrouwen in de laatste groepswedstrijd tegen China. De aanvaller vervangt Vivianne Miedema, die niet helemaal fit is en op de bank begint.

Bondscoach Sarina Wiegman voert ook in de defensie een wijziging door in vergelijking met de vorige groepswedstrijd tegen Brazilië: Stefanie van der Gragt zit op de tribune en daardoor heeft Merel van Dongen weer een basisplaats.

De 28-jarige Van der Gragt heeft een gele kaart op zak en Wiegman wil geen risico nemen met het oog op de kwartfinales, waar de Oranjevrouwen zo goed als zeker voor gekwalificeerd zijn.

De wedstrijd tussen Nederland en China begint om 13.30 uur. Oranje heeft aan een punt genoeg om zeker te zijn van de kwartfinales, maar ook bij een nederlaag is het in de meeste gevallen nog zeker van een plek bij de laatste acht.

Nederland gaat na twee groepsduels aan de leiding in groep F. Oranje won met liefst 10-3 van Zambia en speelde daarna gelijk tegen Brazilië (3-3). Mocht Oranje de groep winnen, dan treft het de Verenigde Staten in de kwartfinales.

Opstelling Oranjevrouwen: Van Veenendaal; Wilms, Nouwen, Van Dongen, Dominique Janssen; Roord, Van de Donk, Groenen; Van de Sanden, Beertensteyn, Martens.