De Nederlandse 3x3-basketballers zijn dinsdag op de Olympische Spelen in Tokio blijven steken in de kwartfinales. Oranje ging met 19-21 ten onder tegen de Russische ploeg.

Volg de tag NUmedaille Volgen Ontvang een melding bij elke Nederlandse medaille op de Spelen

Eerder op de dag was Nederland door een 22-18-nederlaag tegen Letland veroordeeld tot de kwartfinales. Bij een overwinning waren de halve finales bereikt.

In de spannende wedstrijd tegen de Russen, die op de Spelen onder de naam ROC uitkomen, stond de Nederlandse ploeg continu op achterstand. In de slotfase kwam Oranje nog erg dichtbij, maar zeventien tellen voor het einde maakten de Russen het beslissende punt.

Oranje speelde deze Spelen met Ross Bekkering, Arvin Slagter, Jessey Voorn en Dimeo van der Horst. Bekkering liep in het verloren duel met België van maandag (17-18) al in de eerste minuut een blessure aan een vinger op, maar hij kon dinsdag gewoon in actie komen.

Oranje won in de groepsfase vier van de zeven wedstrijden. Bekkering, Slagter, Voorn en Van der Horst wonnen van Rusland, Japan, China en Polen en verloren van Servië, België en dus Letland.

3x3 basketbal staat in Tokio voor het eerst op het olympische programma. De Nederlandse ploeg staat negende op de wereldranglijst en ging voor een medaille op de Spelen. "Helaas is het sprookje nu uit", baalde Slagter.