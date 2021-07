Op de zevende dag van de Olympische Spelen zijn er opnieuw medaillekansen voor Nederland. Kan zwemmer Arno Kamminga voor de tweede keer een plak veroveren in Tokio?

De 25-jarige Kamminga won maandag een zilveren medaille op de 100 meter schoolslag, waarmee hij de eerste Nederlandse medaillewinnaar in het zwemmen werd sinds Pieter van den Hoogenband in 2004.

De Katwijker liet in de halve finales al zien dat hij ook op de 200 meter schoolslag goed uit de voeten kan. Hij plaatste zich met de derde tijd (2.07,99) voor de eindstrijd. Alleen de Australiër Izaac Stubblety-Cook en de Brit James Wilby waren sneller.

Ook in het roeien maakt Nederland waarschijnlijk aanspraak op medailles. Zo komen Ilse Paulis en Marieke Keijser (lichte dubbeltwee) in actie in een finale.

Programma:

1.30 uur: Roeien, mannen, twee-zonder, B-finale (Guillaume Krommenhoek en Niki van Sprang)

2.00 uur: Handbal, vrouwen, groepsfase, Nederland-Angola

3.00 uur: BMX, mannen, kwartfinales (Niek Kimmann, Twan van Gendt en Joris Harmsen)

3.10 uur: Roeien, vrouwen, lichte dubbeltwee, finale (Ilse Paulis en Marieke Keijser)

3.21 uur: BMX, vrouwen, kwartfinales (Laura Smulders, Merel Smulders en Judy Baauw)

3.30 uur: Roeien, vrouwen, skiff, halve finales (Sophie Souwer)

3.44 uur: Zwemmen, mannen, 200 meter schoolslag, finale (Arno Kamminga)

3.53 uur: Zwemmen, vrouwen, 100 meter vrije slag, halve finales (Femke Heemskerk)

4.00 uur: Judo, mannen, klasse -100 kg, voorrondes en kwartfinales (Michael Korrel)

4.00 uur: Judo, vrouwen, klasse -78 kg, voorrondes en kwartfinales (Guusje Steenhuis)

5.05 uur: Zeilen, vrouwen, 470, race 3 en 4 (Lobke Berkhout en Afrodite Zegers)

5.05 uur: Zeilen, mannen, 49er, race 5 en 6 (Bart Lambriex en Pim van Vugt)

5.15 uur: Hockey, mannen, groepsfase, Nederland-Groot-Brittannië

5.15 uur: Zeilen, vrouwen, Laser Radial, race 7 en 8 (Marit Bouwmeester)

6.05 uur: Zeilen, vrouwen, RS:X, race 10 t/m 12 (Lilian de Geus)

7.35 uur: Zeilen, mannen, Finn, race 5 en 6 (Nicholas Heiner)

8.00 uur: Beachvolleybal, vrouwen, groepsfase (Raïsa Schoon en Katja Stam)

8.20 uur: Zeilen, mannen, RS:X, race 10 t/m 12 (Kiran Badloe)

9.39 uur: Handboogschieten, vrouwen, individueel, eerste ronde (Gabriela Schloesser)

10.00 uur: Judo, mannen, klasse -100 kg, halve finales en finale (mogelijk Michael Korrel)

10.00 uur: Judo, vrouwen, klasse -78 kg, halve finales en finale (mogelijk Guusje Steenhuis)



10.31 uur: Handboogschieten, mannen, individueel, eerste ronde (Steve Wijler)



10.45 uur: Badminton, mannen, enkelspel, achtste finales (Mark Caljouw)



11.30 uur: Badminton, vrouwen, dubbelspel, kwartfinales (Cheryl Seinen en Selena Piek)

12.00 uur: Hockey, vrouwen, groepsfase, Nederland-Groot-Brittannië

12.50 uur: Turnen, vrouwen, meerkamp, finale (Lieke Wevers)

12.54 uur: Zwemmen, mannen, 100 meter vlinderslag, series (Nyls Korstanje)

13.09 uur: Zwemmen, vrouwen, 200 meter rugslag, series (Sharon van Rouwendaal)

13.21 uur: Zwemmen, gemengd, 4x100 meter wisselslag, series (Nederland)

15.00 uur: Beachvolleybal, mannen, groepsfase (Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen)