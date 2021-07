Juul Franssen is er dinsdag op de Olympische Spelen niet in geslaagd om een medaille te pakken in de klasse tot 63 kilogram. De Nederlandse verloor in de beslissende wedstrijd van de herkansingen van de Italiaanse Maria Centracchio.

Volg de tag NUmedaille Volgen Ontvang een melding bij elke Nederlandse medaille op de Spelen

De 31-jarige Franssen had het erg lastig en kreeg al twee straffen voor passiviteit. In de golden score ontving ze ook een derde straf, waardoor Centracchio aan het langste eind trok. De Italiaanse barstte vervolgens van blijdschap in tranen uit.

Franssen had de eerste Nederlandse judoka met een medaille kunnen worden in Tokio. Tornike Tsjakadoea deed zaterdag ook serieus mee om eremetaal in de klasse tot 60 kilogram, maar de Fries met Georgische roots ging in de strijd om brons ten onder tegen de Kazach Yeldos Smetov.

Het was de eerste keer dat Franssen meedeed aan de Olympische Spelen. Ze veroverde nog nooit een titel op een WK of EK, maar pakte in 2018 én 2019 wel brons bij de wereldkampioenschappen.

Franssen was veroordeeld tot de herkansingen door een nederlaag in de kwartfinales tegen de mondiale nummer één Clarisse Agbegnenou. Daarvoor had ze gewonnen van de Servische Anja Obradovic en de Australische Katharina Haecker. Franssen begon haar jacht op brons met een zege op de Braziliaanse Ketleyn Quadros (ippon na houdgreep), maar Centracchio bleek een horde te veel.

De Wit strandde al in achtste finales

Eerder op dinsdag kwam ook Frank de Wit in actie. De Noord-Hollandse nummer vijf van de wereld in de klasse tot 81 kilogram bereikte de achtste finales, maar verloor in de golden score van de Duitser Dominic Ressel.

Het olympisch judotoernooi is zaterdag 24 juli begonnen en duurt nog tot en met komende zaterdag. Bij de Olympische Spelen van vijf jaar geleden in 2016 pakte de Nederlandse judoploeg slechts één medaille: Anicka van Emden veroverde toen brons in de klasse tot 63 kilogram.