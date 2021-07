De Nederlandse handbalsters hebben dinsdag ook hun tweede groepswedstrijd op de Olympische Spelen gewonnen. De ploeg van bondscoach Emmanuel Mayonnade was in het Yoyogi National Stadium in een extreem doelpuntrijk duel met 43-36 te sterk voor Zuid-Korea, waardoor een plek in de kwartfinales dichtbij is.

Oranje maakte een goede indruk tegen de Koreaanse vrouwen, al ging het in de beginfase nog gelijk op. Het werd 4-4, 5-5, 6-6, 7-7, 8-8 en 9-9, maar daarna sloeg de regerend wereldkampioen een gat.

Bij rust leidde Oranje met 19-15. Opvallend was dat alle twaalf de Nederlandse veldspeelsters hadden gescoord. Bovendien wist de Nederlandse defensie de Zuid-Koreaanse sterspeelster Ryu Eun-hee in de loop van de eerste helft steeds beter in bedwang te houden.

Na rust kwam Oranje geen moment in de problemen en werd de marge nog iets groter. Een kwartier voor tijd stond het 32-25. Beide ploegen bleven erop los scoren, waardoor er een bizar hoge score uitkwam met een totaal van 79 goals. Oranje won met 43-36, met Lois Abbingh (6) als topscorer. Angela Malestein maakte er vijf en Danick Snelder, Kelly Dulfer, Inger Smits en Martine Smeets waren goed voor vier goals.

Angola is volgende tegenstander Oranje

Door de overwinning op Zuid-Korea gaat Nederland, dat zondag met 32-21 won van gastland Japan, aan kop in groep A, met vier punten uit twee wedstrijden. Noorwegen kan later op de dag bij een zege op Angola in punten op gelijke hoogte komen.

De volgende wedstrijd van Nederland is donderdag tegen Angola. Als Oranje ook dat duel in winst omzet, is een kwartfinaleplaats waarschijnlijk al zeker. De eerste vier landen uit de poule van zes gaan door naar de laatste acht.

Vijf jaar geleden in Rio de Janeiro kende Oranje een moeizaam toernooi, maar door een fraaie zege op Brazilië in de kwartfinales haalde de ploeg bij het olympisch debuut wel de halve finales. Vervolgens ging het mis tegen Frankrijk en Noorwegen, waardoor een medaille uitbleef.