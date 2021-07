Volgens technisch directeur Maurits Hendriks van sportkoepel NOC*NSF is het niet vanzelfsprekend dat één KLM-vlucht de bron is van de coronagevallen bij de Nederlandse olympiërs.

"Het is heel moeilijk te bewijzen dat de besmettingen daar vandaan komen", zei Hendriks dinsdag bij een persmoment in het olympisch dorp. "Het kan op heel veel plekken gebeurd zijn."

Zes van de zeven positief geteste Nederlanders in Tokio zaten op vlucht KL861. Het gaat om skateboardster Candy Jacobs, taekwondoka Reshmie Oogink, roeier Finn Florijn, tennisser Jean-Julien Rojer, een staflid van de roeiploeg en NOS-commentator Jeroen Elshoff. Bondscoach Josy Verdonkschot, die ook besmet is, is de enige die op een andere vlucht zat.

"Maar ik vind het heel riskant om de conclusie te trekken dat het in het vliegtuig is gebeurd", zei Hendriks, die een aantal andere mogelijke plekken en momenten noemde die voor de besmettingen kunnen hebben gezorgd. "Het begint bij het feit dat we in de laatste weken van de voorbereiding voor de Spelen in Nederland te maken kregen met de uitbraak van de besmettelijkere deltavariant van het virus."

"Tijdens de reis kan het gebeurd zijn op Schiphol, tijdens de vlucht, bij aankomst op de volle luchthaven Narita met alle procedures die daar gevolgd moesten worden en bij het vervoer naar het dorp. En hier in Japan zijn er ook contactmomenten, bijvoorbeeld in de eetzaal en tijdens transport naar stadions."

Olympische sporters vertrokken vanaf luchthaven Schiphol naar Tokio. Olympische sporters vertrokken vanaf luchthaven Schiphol naar Tokio. Foto: ANP

Momenteel geen onderzoek naar bron van besmettingen

NOC*NSF doet momenteel geen uitgebreid onderzoek naar de bron van de besmettingen. "Het heeft niet onze focus om te achterhalen waar het gebeurd is, we hopen dat het IOC of het organisatiecomité dat doet. Wij willen blijven zorgen voor sportprestaties", aldus Hendriks.

De bijna driehonderd olympische sporters van TeamNL zijn verspreid over in totaal zeventien vluchten naar Tokio gereisd. De inmiddels beruchte vlucht van 17 juli overschaduwt vooralsnog de Spelen. Volgens Hendriks heeft NOC*NSF in het voortraject van alles gedaan om te voorkomen wat er nu in Tokio gebeurt met de besmettingen.

"We hebben met KLM gesproken over de mogelijkheden. Tot op zekere hoogte konden we ook beslissen over de placering in het vliegtuig, zodat we bijvoorbeeld teamsporters bij elkaar konden zetten. Maar zodra het boekingssysteem opengaat, kan iedereen in de wereld online een vlucht boeken en een stoel reserveren."

"Daar hebben wij geen invloed op", vervolgde Hendriks. "Dat is het businessmodel van KLM. Het afhuren van vluchten behoort niet tot onze mogelijkheden, dan praat je over een substantieel deel van het totale topsportbudget."