Het is de mountainbikers Anne Terpstra en Anne Tauber dinsdag niet gelukt een medaille te grijpen bij de crosscountry voor de vrouwen. De Nederlanders eindigden respectievelijk als vijfde en elfde. De medailles gingen naar de drie Zwitserse vrouwen.

De dertigjarige Terpstra gold voorafgaand als outsider voor een medaille, maar was niet opgewassen tegen de drie vrouwen uit Zwitserland. Jolanda Neff pakte het goud, voor Sina Frei (zilver) en Linda Indergand (brons).

Terpstra gaf ruim twee minuten toe op Neff. De 26-jarige Tauber reed lange tijd in de buurt van Terpstra, maar verloor in de slotfase enkele plekken. Ze kwam op 4.32 minuten van de winnares over de streep.

De 26-jarige Neff brak in juni nog haar hand door een valpartij. Ze eindigde bij de Olympische Spelen van vijf jaar geleden in Rio de Janeiro nog als zesde. Neff is met haar gouden medaille de opvolger van de Zweedse Jenny Rissveds, die nu als veertiende eindigde. Terpstra werd in Brazilië vijftiende.

Het Zwitserse podium: Sina Frei, Jolanda Neff en Linda Indergand. Het Zwitserse podium: Sina Frei, Jolanda Neff en Linda Indergand. Foto: Getty Images

'Mathieu van der Poel-plankje' lag er wel bij de vrouwen

De Française Loana Lecomte, die alle wereldbekerwedstrijden van dit seizoen op haar naam schreef, werd gezien als topfavoriet voor de olympische titel in Japan. Maar ze kwam, mede door een valpartij, achter Terpstra als zesde over de finish.

De race bij de vrouwen begon al met een opvallende wijziging ten opzichte van de wedstrijd bij de mannen. Het inmiddels beroemde 'Mathieu van der Poel-plankje' lag er wel bij de vrouwen. Dat had alles te maken met de mindere weersomstandigheden van dinsdag rond het parcours.