Sportkoepel NOC*NSF heeft de hulp ingeschakeld van de Nederlandse ambassadeur in Japan om iets te doen aan de situatie in het quarantainehotel in Tokio. Daar zitten vier sporters en twee begeleiders van de ploeg, omdat ze tijdens de Olympische Spelen positief zijn getest op het coronavirus.

"Die situatie vinden wij zeer zorgelijk en echt onacceptabel", zei technisch directeur Maurits Hendriks dinsdag op een persconferentie. "Het is niet wat je verwacht van de Japanse organisatie als het gaat om isoleren. Die mensen zijn hun olympische droom al kwijt en worden vervolgens nog een keer in slechte omstandigheden gezet."

"Het belangrijkste is dat de betreffende mensen op geen enkel moment daglicht mogen aanschouwen. Ze mogen ook niet buiten luchten. Bovendien zijn er problemen met het eten, dat is heel Japans georiënteerd. We willen af van de kleine ruimtes. We zijn heel ongelukkig met de omstandigheden. En dan druk ik me heel timide uit."

Omdat het organisatiecomité vooralsnog niets aan de situatie doet, vraagt NOC*NSF naast het internationaal olympisch comité (IOC) ook de ambassadeur om hulp. Volgens Hendriks en chef de mission Pieter van den Hoogenband heeft NOC*NSF er in de aanloop naar de Spelen al alles aan gedaan om erachter te komen wat de omstandigheden in Tokio zouden zijn.

"We hebben echt ons best gedaan om het aan de voorkant te regelen met de mensen die erover gaan, maar de info hebben we niet gekregen. We wisten wel dat je naar een andere plek moet als je besmet bent, maar waar we nu mee geconfronteerd worden is niet oké", aldus Van den Hoogenband.

Jean-Julien Rojer testte maandag als vierde Nederlandse sporter in Tokio positief op het coronavirus. Foto: AFP

'Dit zal ons niet in dank worden afgenomen'

Met tennisser Jean-Julien Rojer, skateboardster Candy Jacobs, taekwondoka Reshmie Oogink en skiffeur Finn Florijn zijn vier Nederlandse atleten in Tokio positief getest. Ook een staflid van de roeiploeg, dat anoniem wil blijven, en roeicoach Josy Verdonkschot bleken besmet en zitten in een quarantainehotel.

Volgens Hendriks kon NOC*NSF niet anders dan de situatie bij het IOC en de ambassadeur aan te kaarten. "Dit zo delen is echt wel wat in Japan, maar er moet echt actie ondernomen worden. Het zal ons niet in dank worden afgenomen, maar dit geeft aan hoe hoog we dit opnemen. De regels zijn onduidelijk."

Van den Hoogenband kondigde dinsdag vanwege de reeks besmettingen aan dat de Nederlandse ploeg strengere regels moet volgen. Nederlandse sporters zullen nog meer in hun kamer moeten blijven en gezamenlijke ruimtes als een lounge en een trainingsruimte worden gesloten.