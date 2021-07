Frank de Wit kon een paar minuten na zijn uitschakeling op de Olympische Spelen nog maar moeilijk bevatten dat het toernooi voor hem ten einde is. De judoka, die uitkomt in de klasse tot 81 kilogram, begon vol verwachting aan de Spelen, maar werd in de achtste finales verslagen door de Duitser Dominic Ressel.

Volg de tag NUmedaille Volgen Ontvang een melding bij elke Nederlandse medaille op de Spelen

"Het is moeilijk te bevatten dat het nu klaar is op deze Spelen. Dat doet toch wel veel pijn, ja", zei De Wit in de interviewruimte, waar ook livebeelden van de andere wedstrijden werden getoond. "Ik kijk jullie aan, maar zit tegelijkertijd ook naar de wedstrijden te kijken. En dan komt het besef dat het klaar is."

In de golden score, de verlenging, kreeg De Wit een waza-ari tegen. De videoscheidsrechter bekeek de beelden nog, maar de zege werd aan Ressel toegekend. "Ik wist dondersgoed dat het een score was, mijn handen kwamen net aan de grond. Dat zijn kleine dingetjes", zei De Wit.

De nummer vijf van de wereld was een medaillekandidaat; vorige maand werd hij derde op de WK. "Ik heb dit jaar drie toernooien gehad en drie keer een medaille gepakt. Ik heb verdomme overal een medaille gepakt en nu lig ik er gewoon uit."

'Ik kan mezelf niet zoveel verwijten'

De Wit weet dat er hoge verwachtingen van hem waren op de Olympische Spelen. "Ook bij mezelf. Als ik hier goed ben, dan doe ik nog steeds mee om de prijzen. En nu trek ik aan het kortste eind, op een heel belangrijk moment", baalde hij.

"Ik kan mezelf niet zoveel verwijten, maar ik weet het zelf ook nog niet zo goed. Ik ben vooral verbijsterd dat het echt klaar is, dat is wel keihard."

Voor de 25-jarige De Wit, die in de eerste ronde Peniamina Percival uit Samoa eenvoudig versloeg, was het zijn tweede deelname aan de Spelen. Vijf jaar geleden verloor hij in Rio de Janeiro zijn eerste wedstrijd.