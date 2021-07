Kanovaarster Martina Wegman heeft dinsdag overtuigend de finale van het onderdeel slalom bereikt op de Olympische Spelen in Tokio. De Nederlandse nestelde zich in de halve finales in de top tien.

Wegman was met een score van 108.74 al voor het einde van de halve finale zeker van de finale en eindigde als achtste. Ze kreeg nog wel twee strafseconden vanwege het toucheren van een poortje, maar dat deerde haar niet. De Australische Jessica Fox was de snelste in 103.85.

De 32-jarige Wegman, die in Nieuw-Zeeland woont, voegt zich in een rijtje met Ariane Herde en Robert Bouten. Zij haalden in 2008 in Peking, toen Nederland voor het laatst werd vertegenwoordigd in kanoslalom, ook de finale en werden toen respectievelijk negende en zesde.

Opvallende afwezige in de finale is regerend wereldkampioene Eva Tercelj. De Sloveense kreeg liefst vijftig strafseconden wegens het missen van een poortje en kon daardoor uitschakeling onmogelijk voorkomen.

Kanoslalom maakt sinds 1992 deel uit van het olympische programma. De deelnemers moeten een kunstmatige wildwaterbaan van 250 meter zo snel mogelijk afleggen. Onderweg moeten ze tussen 25 poortjes door.

De finale in Tokio wordt dinsdag om 9.15 uur Nederlandse tijd afgewerkt.