Kanovaarster Martina Wegman heeft dinsdag in de finale van het onderdeel slalom niet kunnen stunten met een medaille. De Nederlandse eindigde als zevende in het Kasai Rinkai Park.

Volg de tag NUmedaille Volgen Ontvang een melding bij elke Nederlandse medaille op de Spelen

De 32-jarige Wegman zette in de finale een tijd neer van 111,33 seconden (zonder strafseconden) en deed het daarmee iets minder dan in de halve finales (108,74). De olympische titel ging naar de Duitse Ricarda Funk (105,5).

De Spaanse Maialen Chourraut (zilver in 106,63) en de Australische Jessica Fox (brons in 106,73) completeerden het podium. Fox deed het snelst over het lastige parcours, maar kreeg vier strafseconden en moest zich daarom met brons tevredenstellen.

Ondanks het mislopen van een medaille kan Wegman terugkijken op een uitstekend toernooi, want ze is pas de derde Nederlander ooit die zich voor de olympische finale wist te plaatsen. Ariane Herde en Robert Bouten gingen haar in 2008 voor, maar grepen dertien jaar geleden in Peking ook naast het eremetaal.

Opvallende afwezige in de finale was regerend wereldkampioene Eva Tercelj. De Sloveense kreeg in de halve eindstrijd liefst vijftig strafseconden wegens het missen van een poortje en kon daardoor uitschakeling onmogelijk voorkomen.

Kanoslalom maakt sinds 1992 deel uit van het olympische programma. De deelnemers moeten een kunstmatige wildwaterbaan van 250 meter zo snel mogelijk afleggen. Onderweg moeten ze tussen 25 poortjes door.