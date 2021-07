De Nederlandse ploeg krijgt bij de Olympische Spelen in Tokio te maken met strengere regels nu er de afgelopen dagen meerdere sporters en coaches positief zijn getest op het coronavirus.

Chef de mission Pieter van den Hoogenband kondigde het striktere regime dinsdag aan bij een persmoment in het olympisch dorp.

Nederlandse sporters zullen nog meer in hun kamer moeten blijven en gezamenlijke ruimtes als een lounge en een trainingsruimte worden gesloten.

Tennisser Jean-Julien Rojer werd maandag de vierde Nederlandse sporter met een positieve coronatest. Skateboardster Candy Jacobs was vorige week de eerste Nederlandse olympiër die tien dagen in quarantaine moest na een positieve test. Daarna volgden taekwondoka Reshmie Oogink en roeier Finn Florijn.

Ook een anoniem staflid van de roeiploeg en roeicoach Josy Verdonkschot werden positief getest. Op Verdonkschot na zat iedereen op dezelfde KLM-vlucht van Schiphol naar Japan, net als de positief bevonden NOS-commentator Jeroen Elshoff.

KLM-medewerkers niet getest voor vlucht

De KLM bevestigde maandag dat het personeel op de inmiddels beruchte vlucht vooraf niet was getest op het coronavirus. Volgens de luchtvaartmaatschappij is het testen van medewerkers niet gebruikelijk, omdat dit niet in de richtlijnen van zowel de Japanse als de Nederlandse overheid staat.

Het is overigens onduidelijk of vlucht KL861 de bron van de besmettingen is geweest.

Sporters worden in Tokio elke dag getest. Volgens de officiële cijfers van de organisatie zijn er tot dinsdag 4.00 uur (Nederlandse tijd) negentien positieve gevallen ontdekt bij atleten of coaches. Het totale aantal positieve tests deze maand bij personen die gerelateerd zijn aan de Spelen is 153.