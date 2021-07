De Nederlandse ploeg krijgt bij de Olympische Spelen in Tokio te maken met strengere regels nu er de afgelopen dagen meerdere sporters en coaches positief zijn getest op het coronavirus.

Nederlandse sporters zullen nog meer in hun kamer moeten blijven en minder contact moeten hebben met andere mensen, vertelde chef de mission Pieter van den Hoogenband dinsdag bij een persmoment.

"De lounge op de tweede verdieping, die we hadden geopend om het wat aangenamer te maken voor de sporters, hebben we uit voorzorg gesloten", aldus Van den Hoogenband. "Atleten mogen daar alleen nog komen om koffie en thee op te halen en mee te nemen."

Twee andere ruimtes, die teams bijvoorbeeld gebruiken voor besprekingen, zijn alleen nog op afspraak beschikbaar. Hetzelfde geldt voor de sportschool onder de flat. Voor de roeiers staat er buiten een tent met roeimachines en fietsen.

"Daarnaast stimuleren we het gebruik van de trap en mogen er nog maximaal vier mensen tegelijk in de lift, het liefst uit hetzelfde team", aldus Van den Hoogenband. "En we hebben goed geanalyseerd wanneer het wel en niet druk is in de eetzaal. Al deze maatregelen hebben we goed gecommuniceerd via de teammanagers."

Volgens de chef de mission begrijpen de Nederlandse sporters dat er extra maatregelen moeten worden genomen. "Natuurlijk vinden ze het jammer, maar ik heb geen klachten gehoord. Sporters passen zich altijd aan, dat is de kern van hun bestaan. Ze richten zich altijd op het resultaat."

De Nederlandse flat in het olympisch dorp. De Nederlandse flat in het olympisch dorp. Foto: ANP

Vier Nederlandse sporters positief getest

Tennisser Jean-Julien Rojer werd maandag de vierde Nederlandse sporter met een positieve coronatest. Skateboardster Candy Jacobs was vorige week de eerste Nederlandse olympiër die tien dagen in quarantaine moest. Daarna volgden taekwondoka Reshmie Oogink en roeier Finn Florijn.

Ook een anoniem staflid van de roeiploeg en roeicoach Josy Verdonkschot werden positief getest. Op Verdonkschot na zat iedereen op dezelfde KLM-vlucht van Schiphol naar Japan, net als de positief bevonden NOS-commentator Jeroen Elshoff.

Volgens Van den Hoogenband zijn er voor de Spelen "weloverwogen en slimme keuzes" gemaakt om coronagevallen in Tokio te voorkomen. "We zochten continu naar een balans tussen geschikte maatregelen en zo goed mogelijk kunnen presteren. Dat ging in samenspraak met coaches, teammanagers en de medische staf."

"Of we niet al eerder strengere maatregelen hadden moeten nemen? Nee, want we hadden eerder geen signalen dat die zin zouden hebben. Maar nu moeten we wel even wat soberder leven om ons volledig te focussen op waarom we hier zijn. En dat is topprestaties leveren."

KLM-medewerkers niet getest voor vlucht

De KLM bevestigde maandag dat het personeel op de inmiddels beruchte vlucht vooraf niet was getest op het coronavirus. Volgens de luchtvaartmaatschappij is het testen van medewerkers niet gebruikelijk, omdat dit niet in de richtlijnen van zowel de Japanse als de Nederlandse overheid staat.

NOC*NSF benadrukte dinsdag dat het onduidelijk of vlucht KL861 de bron van de besmettingen is geweest.

Sporters worden in Tokio elke dag getest. Volgens de officiële cijfers van de organisatie zijn er tot dinsdag 4.00 uur (Nederlandse tijd) negentien positieve gevallen ontdekt bij atleten of coaches. Het totale aantal positieve tests deze maand bij personen die gerelateerd zijn aan de Spelen is 153.