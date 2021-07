Naomi Osaka is dinsdag verrassend uitgeschakeld in de derde ronde van het olympisch tennistoernooi. De Japanse ging op het Ariake Tennis Centre Court hard ten onder tegen de Tsjechische Markéta Vondrousová, die eerder Kiki Bertens versloeg.

De 23-jarige Osaka werd in een dik uur verslagen door Vondrousová, de nummer 42 van de wereld: 6-1 en 6-4. De mondiale nummer twee werd vijf keer gebroken, sloeg liefst 32 onnodige fouten en noteerde slechts zes winners.

In de eerste ronde was Vondrousová al verantwoordelijk voor de uitschakeling van Kiki Bertens, al had ze tegen de Nederlandse drie sets nodig om te winnen. Osaka rekende op haar weg naar de derde ronde nog overtuigend af met Saisai Zheng en Viktorija Golubic, die ieder slechts vijf games pakten.

Het olympisch tennistoernooi was voor Osaka haar eerste optreden sinds ze zich op Roland Garros terugtrok vanwege de ophef over haar mediaboycot in Parijs. De viervoudig Grand Slam-winnares, die door het ontwijken van persconferenties aandacht wilde vragen voor de mentale gesteldheid van tennissers, gaf aan al jaren soms met depressies te kampen en liet daarna onder meer Wimbledon schieten.

Bij haar rentree op de Spelen had Osaka al een hoofdrol voordat ze in actie was gekomen; tijdens de openingsceremonie van afgelopen vrijdag kreeg de Japanse de taak om het olympisch vuur aan te steken. Osaka richt zich nu op het Amerikaanse hardcourtseizoen, met de US Open (30 augustus-12 september) als hoofddoel.

De uitschakeling van Osaka is niet de eerste verrassing op het olympisch tennistoernooi bij de vrouwen. Ashleigh Barty, de nummer één van de wereld, ging al in de eerste ronde ten onder tegen de Spaanse Sara Sorribes Tormo. De als derde geplaatste Aryna Sabalenka strandde in de tweede ronde tegen Donna Vekic.