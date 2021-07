Zeilster Marit Bouwmeester is dinsdag naar de derde plaats gestegen in het algemeen klassement van de Laser Radial-klasse op de Olympische Spelen in Tokio. De Nederlandse eindigde in de vijfde en zesde race als respectievelijk derde en negende.

In de zesde race kwam Bouwmeester als tiende over de finish, maar de Amerikaanse nummer vier Paige Railey werd gediskwalificeerd. De vijfde race werd gewonnen door de Zwitserse Maud Jayet en de zesde race door de Zweedse Josefin Olsson.

Bouwmeester klom twee plaatsen in het klassement. De regerend olympisch kampioene heeft met 35 punten één punt achterstand op nummer twee Olsson (34) en dertien punten op de Deense koploper Anne-Marie Rindom. Ze stond na de tweede race nog op de achttiende plaats.

Er volgen nog vier races en de medalrace in de Laser Radial-klasse. De deelnemers mogen hun slechtste resultaat in de reguliere races schrappen.

Bekkering en Duetz wisselvallig op openingsdag

Annemiek Bekkering en Annette Duetz begonnen dinsdag wisselvallig in de 49erFX-klasse. Het Nederlandse duo stelde in de eerste race teleur met een dertiende plaats, deed het in de tweede race iets beter met een achtste plaats en herstelde zich in de derde race met een tweede plaats.

De Britten Charlotte Dobson en Saskia Tidey zegevierden in de eerste én de tweede race. De Brazilianen Martine Grael en Kahena Kunze deden dat in de derde race, waarin Bekkering en Duetz lange tijd aan kop gingen, maar voor de laatste boei werden ingehaald.

Nicholas Heiner startte matig in de Finn-klasse. De Nederlander moest in de eerste race genoegen nemen met de elfde plaats. De Turk Alican Kaynar was de snelste. Er staat later op dinsdag nog een tweede race op het programma in de Finn-klasse.